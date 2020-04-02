索尼最新推出的两款耳机，有望成为中端市场新宠

MarcusKei 发表于: 04-02 10:19:57
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WH-CH710N 和 WF-XB700。

在旗舰头戴耳机 WH-1000XM3 和真无线耳机 WF-1000XM3 先后获得市场认可之后，索尼也在不断将其中用到的技术和设计下放到更多中端产品线上，最新推出的 WH-CH710N 头戴耳机和 WF-XB700 真无线耳机就是例子。


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WH-CH710N 是一款支持降噪的头戴式耳机，内置的「双重噪声感应技术」能够通过拾取耳机前后方向的噪音来实现更佳的降噪效果，同时也支持环境声模式和自适应降噪模式。

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WH-CH710N 采用了 30mm 发声单元，官方表示能够获得「纯净清晰」的声音表现。此外续航也是这款头戴式耳机的另一大亮点，其 35 小时的续航表现甚至要强于旗舰的 WH-1000XM3，而且也支持快充（充电 10 分钟 = 聆听 1 小时）和 NFC 配对连接，价格是 200 美元（约合 1400 元）。


除了 WH-CH710N，索尼还推出了 WF-XB700 真无线耳机，从命名就可以得知这款耳机隶属于 EXTRA BASS 系列，后者是索尼音频系列中一条特殊的产品线，涵盖了有线、无线、头戴、音箱等不同产品，主打动次打次的低音听感，定位也更为年轻化。


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索尼表示 WF-XB700 真无线耳机搭载的 12mm 发声单元加上他们的音色调教之后，能够带来「强劲、有力」的低音听感。此外耳机采用的设计也十分贴合索尼的设计语言，机身左右两端均搭载了一枚实体按键，能够进行音乐控制、接听电话以及唤醒手机智能语音助手。


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比较可惜的是 WF-XB700 不支持降噪，但 130 美元的价格（约合 910 元）也只能说是有得有失吧。WF-XB700 的单次续航达到 9 个小时，搭配充电盒的话总续航时长将翻倍来到 18 个小时，这个成绩也不算特别亮眼。

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不出意外的话，这两款耳机都将在未来登陆国内市场，有意向的话可以等等。

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fdsdfgfg
沙发

买不起啊

9小时前
来自 iPhone 8 Plus
nanilila
板凳

WH-1000MX3听人声确实不错，声音通透有层次感，降噪也是前三表现，但是动词打次差点，哪怕开了Headphones音效，开太大声耳机会震。所以在对比beats studio 3后，我斟酌再三出掉了MX3，因为平时我听动词打次更多，studio 3听动词打次开大声耳机也不会震，声音很有力，不过没有了MX3的触摸控制、人声白开水、声音层次感一般，佩戴舒适度没有MX3好。

不过头戴式耳机遇到热天就是悲，所以为了出门方便，为了舒适，不考虑入耳式，入了air Pods 2,音质真的一般，还遇到品控问题，将就听着，懒得退换了。

9小时前
来自 iPhone 11
翠花逡
地板
Wh线插还能听
8小时前
来自 威锋网页版
夏夜耳语
4 楼

710n如果能在1500左右绝对又一个爆款

8小时前
来自 iPhone 7
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WeiHo8
5 楼
引用 @夏夜耳语 的回复

710n如果能在1500左右绝对又一个爆款

国内估计不现实

8小时前
来自 iPhone X
Listerian
6 楼
引用 @夏夜耳语 的回复

710n如果能在1500左右绝对又一个爆款

我觉得999可以考虑，毕竟国产现在清一色的类AirPods

6小时前
来自 iPhone SE
手机锋友695zgae
7 楼

Cool

4小时前
来自 iPhone XS