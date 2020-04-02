索尼最新推出的两款耳机，有望成为中端市场新宠

在旗舰头戴耳机 WH-1000XM3 和真无线耳机 WF-1000XM3 先后获得市场认可之后，索尼也在不断将其中用到的技术和设计下放到更多中端产品线上，最新推出的 WH-CH710N 头戴耳机和 WF-XB700 真无线耳机就是例子。













WH-CH710N 是一款支持降噪的头戴式耳机，内置的「双重噪声感应技术」能够通过拾取耳机前后方向的噪音来实现更佳的降噪效果，同时也支持环境声模式和自适应降噪模式。

WH-CH710N 采用了 30mm 发声单元，官方表示能够获得「纯净清晰」的声音表现。此外续航也是这款头戴式耳机的另一大亮点，其 35 小时的续航表现甚至要强于旗舰的 WH-1000XM3，而且也支持快充（充电 10 分钟 = 聆听 1 小时）和 NFC 配对连接，价格是 200 美元（约合 1400 元）。





除了 WH-CH710N，索尼还推出了 WF-XB700 真无线耳机，从命名就可以得知这款耳机隶属于 EXTRA BASS 系列，后者是索尼音频系列中一条特殊的产品线，涵盖了有线、无线、头戴、音箱等不同产品，主打动次打次的低音听感，定位也更为年轻化。









索尼表示 WF-XB700 真无线耳机搭载的 12mm 发声单元加上他们的音色调教之后，能够带来「强劲、有力」的低音听感。此外耳机采用的设计也十分贴合索尼的设计语言，机身左右两端均搭载了一枚实体按键，能够进行音乐控制、接听电话以及唤醒手机智能语音助手。









比较可惜的是 WF-XB700 不支持降噪，但 130 美元的价格（约合 910 元）也只能说是有得有失吧。WF-XB700 的单次续航达到 9 个小时，搭配充电盒的话总续航时长将翻倍来到 18 个小时，这个成绩也不算特别亮眼。

不出意外的话，这两款耳机都将在未来登陆国内市场，有意向的话可以等等。