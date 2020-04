今年的尼康冲浪摄影和录像奖的获奖者已经揭晓,其中重点介绍了横跨澳大利亚整个沿海地区以及世界各地的令人难以置信的照片。大奖属于在一个绿松石上俯视的壮观镜头,这是在西澳大利亚的标志性冲浪点 The Right 上拍摄的。

The Right 是西澳大利亚沃尔波勒附近著名的冲浪点,许多冲浪者在 The Right 展示他们的个人魅力,当地摄影师 Ren McGann 最初在开发极限运动安全装置时发现了这个地点。从此之后他便对这个地点产生了浓厚的兴趣,并且多次往返这个地点进行拍摄。

该奖项是为了表彰澳大利亚摄影师在 2019 年拍摄的最佳冲浪照片而设立的,参赛作品需要有戏剧效果,有视觉冲击力,构图精妙并具有创新性。