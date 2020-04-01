PS4港服4月会免：《神海4》+《尘埃拉力赛2.0》

熟悉 PlayStation 会员的朋友每个月初最期待的无疑是会免游戏的公布，今天 PS4 港服公布了 4 月份的两款会免游戏，来看看你有没有“踩雷”吧。

只要你是 PSN 港服的会员用户，即可在 4 月 3 日-5 月 6 日期间领取《神秘海域 4》和《尘埃拉力赛 2.0》两款大作，领取之后只要还是会员用户即可永久游玩。





《神秘海域 4》相信大家都很熟悉了，这是一款将 PS4 画面性能发挥至极致的3A大作，也是索尼旗下顽皮狗工作室开发的一款动作冒险游戏。该游戏讲述主角德雷克被强行拉回盗贼的世界，在这里玩家将会以寻找传说中海盗的宝藏并揭露历史中隐藏的阴谋为主线进行一场全新的世界旅行。





《尘埃拉力赛 2.0》则是由 Codemasters 制作的《尘埃》系列新作，本作带来位于全球各处的特选经典拉力赛事地点，驾驶世界上最好的越野车辆。拉力赛地点分别在新西兰、阿根廷、西班牙、波兰、澳大利亚和美国，包含 8 条 FIA 认证的拉力赛道。





如果你是 PSN 会员的话，到时间就可以去领取。