Fitbit Charge 4正式发布：起售价150刀

乔纳森森森 发表于: 04-01 18:04:54
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1000元的价位来说，功能还算齐全。

Fitbit Charge 4 可能是近期最受期待的智能手环，在经过两次详尽的曝光后，这款可穿戴设备终于正式上市了，并且已经可以在美国地区进行订购，发售日期为 4 月 13 日。

image在经历了三代产品之后，第四代的 Fitbit Charge 终于支持内置 GPS 功能。虽然 Charge 4 在外观上与其 2018 年发布的前代产品几乎完全相同，但不受限制的 GPS 连接特性会让其更受青睐，有助于其从 200 美元以下的可穿戴设备中脱颖而出。


Fitbit Charge 4 的起售价为 150 美元（约 1064 元），显然没有诸如心电图或跌倒检测技术之类的高级功能，但其它基础功能方面并没有什么缺失。你可以获得 24/7 的全天候心率跟踪，全天卡路里消耗、呼吸指导、女性健康监测、每小时移动提醒、自动运动跟踪，甚至可以进行深度睡眠监测，从而密切注意睡眠阶段并提供每晚的总体睡眠得分，以及每天早晨的唤醒休息和关于提神的建议。

imageFitbit Charge 4 还引入了“活动区域分钟”，旨在更准确，完整地了解各种活动使您心跳加速的方式。本质上这个新的“个性化标准”基于佩戴者的静息心率和年龄，可以检测到任何“充满活力”的活动，无论是快速跑步，游泳，瑜伽练习还是剧烈步行，都会根据您的需要提供不同的“积分” 达到每周 150 分钟“活动区域”目标的锻炼强度。


至于独立的 GPS 连接，在出门跑步时将智能手机留在家中，Fitbit Charge 4 将能够独自监控您的实时速度和距离。

imageFitbit Charge 4 电池续航时间长达 7 天，尽管大量使用GPS无疑会大大减少使用时间。Fitbit Charge 4 的预购价格与 Charge 3 相同，为 150 美元，但是这次支持手腕付款功能和独立 GPS 功能。 普通版有黑色，玫瑰木和风暴蓝色/黑色组合，而售价 170 美元（约 1206 元）的特别版则带有一块花岗岩反光/黑色编织表带以及一个“经典”黑色表带作为备用。



编辑于 2020-04-01 18:10:24

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花渡销魂
沙发

小米手环不香？

2小时前
来自 iPhone X
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VenenoTiger
板凳
引用 @花渡销魂 的回复

小米手环不香？

国外又没有小米手环

1小时前
来自 iPhone XS
冥界之王哈迪斯
地板
没钱💰
1小时前
来自 威锋网页版
老李的李
4 楼

华为手环4 pro相比之下还多个血氧测量功能，399元不香吗

1小时前
来自 iPhone 7
山东小成
5 楼

小米手环比这个好

25分钟前
来自 iPhone 11
卑鄙的o我
6 楼
用过fibit charge2，总结就两个字：精准！心率、步数、睡眠等数据专业准确，就app连接慢了点；请不要拿小米华为手环作对比，简直劣币驱逐良币，那种玩意儿看个时间信息提醒就行。
20分钟前
来自 威锋网页版
干掉库克
7 楼

呵呵美国都成这逼样了…还美国订购…能定辣子！！！

19分钟前
来自 iPhone 7