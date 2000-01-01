收购Dark Sky后 苹果天气应用会不会成这样？

乔纳森森森 发表于: 04-01 15:25:53
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看起来挺简洁、清新的。
苹果公司今天宣布，它已经收购了天气应用 Dark Sky，这是一个出乎意料的举动。 尽管苹果表示目前 iOS 的 Dark Sky 不会有任何变化，但我们可以期望日后苹果将其与 iOS 的天气应用相集成。
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考虑到这一点，设计师 Parker Ortolani 为我们带来了最新的概念设计，该概念通过对 Dark Sky 重新设计，为苹果粉丝带来了天气应用的全新外观。

Dark Sky 以提供详细的天气预报信息，最新数据，高级地图，实时通知等功能而闻名。这个概念的目的是展示苹果如何利用 Dark Sky 的优点，来整合到 iOS 的全新天气应用中。
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Ortolani 带来了一个纯净的设计，没有了苹果在 2013 年通过 iOS 7 引入的彩色动画背景。相反，这款天气应用会根据系统的明暗主题自动进行调整。 除具有温度，降水和风速数据的地图雷达外，主视图还将显示更详细的天气预报，并在图表上显示降雨预测。该概念显示的另一个很酷的功能是 Dark Sky 的天气预报通知系统，因此用户不必一直打开应用。

需要注意的是，当前来自苹果的原生天气应用仅适用于 iPhone 和 Apple Watch，而 Dark Sky 也适用于 iPad。这可能是一个将官方天气应用带到更多平台上的机会，例如 iPadOS，甚至是支持 Catalyst 技术的 macOS。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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wonggangtim
沙发

比现在的好看

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
板凳
ipad虽然没有原生天气应用，但插件栏却有天气可用，也是蛮奇怪的
4小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复
林深与暮
地板
能加天气预警提醒吗😂
4小时前
来自 威锋网页版
xianglz
4 楼
希望可以变成这样，天气应用多少年都没有更新了。虽然现在有彩云天气并且购买了pro，但是有时候推送很不准确。希望apple出个原生的应用
4小时前
来自 威锋网页版
totallai
5 楼
3.99美元🙃
4小时前
来自 威锋网页版
清风风风风风
6 楼

国区没有这个app

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
xiatian06
7 楼

有什么用，苹果天气没有一个数据是真实的

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
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beiming2000
8 楼

希望iOS14中可以看到

2小时前
来自 iPhone XR
丷一缕清风丶
9 楼

我用彩云天气，还可以。

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
zdkkkkkk
10 楼
引用 @xiatian06 的回复

有什么用，苹果天气没有一个数据是真实的

我在哈尔滨，苹果天气是最准的

1小时前
来自 iPhone XR
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