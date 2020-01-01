宜家和 Sonos 合作打造的 Wi-Fi 音箱已经在国内上市

MarcusKei 发表于: 04-01 15:14:33
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分别售价 1299 元和 799 元。
去年宜家宣布「牵手」Sonos 推出希姆弗斯系列 Wi-Fi 音箱 —— 在 Sonos 打造的音箱技术上融入宜家的家居风格，实现两用的效果。

希姆弗斯（SYMFONISK）Wi-Fi 音箱系列包括台灯音箱和书架音箱两个类型，前者在传统的圆柱状音箱基础上加上了台灯的设计，拥有黑、白两种配色，售价为 1299 元；后者的造型更为方正，除了可以放在书架上充当书立以外，还可以搭配配件安装在墙壁上成为放置闲物的支架，同样可选黑。白两色，售价 799 元。
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希姆弗斯（SYMFONISK）Wi-Fi 音箱系列均支持与 Sonos 其他音箱搭配使用，以及连接 Sonos 的应用控制，此外还支持 AirPlay 2，能够播放苹果设备上的流内容。但需要注意的是，这两款音箱都没有内置麦克风，所以自然也没有智能语音助手的功能，这一点倒是有些遗憾。
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目前这两款 Wi-Fi 音箱已经登陆国内的线下宜家商场，但宜家官网的线上购买渠道似乎还未开通，有意购买的话可以前往宜家的天猫旗舰店。
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ajjlw
沙发
这价格很香，sonos有最好的app支持
4小时前
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ginsion
板凳
万能的ikea我需要一台PS5台灯，路由器我已经有了🙃
4小时前
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一网住情深
地板
宜家进驻天猫了？
3小时前
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MarcusKei
楼主
4 楼
引用 @一网住情深 的回复
宜家进驻天猫了？
是的，天猫搜索宜家就能看到
3小时前
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bigiz
5 楼

SONOS不是牛逼哄哄不支持AirPlay么？

2小时前
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