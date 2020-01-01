iOS 13.4.5测试版中发现“iPhone 9”端倪

乔纳森森森 发表于: 04-01 15:03:42
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看来这款产品离我们越来越近了。
我们已经听到许多有关“iPhone 9”的消息，这款新机可能会在不久的将来发布。外媒 9to5Mac 曾在 iOS 14 代码中找到这款新入门级iPhone型号的引用，今天苹果向开发者发布的 iOS 13.4.5 Beta 固件似乎又提供了一些新证据。
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苹果继续在内部开发新的 CarKey API，这一功能可以让用户使用 iPhone 以及 Apple Watch 来解锁，锁定和启动汽车。iOS 13.4.5 中发现的变化是 CarKey API 现在包含了首次提及到支持 Touch ID 的 iPhone 的兼容性代码。

之前，CarKey 字符串仅提及到配置 Face ID 的 iPhone 型号，但是苹果现在在最新的 Beta 版本的 iOS 中添加了对具有 Touch ID 的 iPhone 的引用。
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正如之前所报道的，即使手机没电了，也可以通过 Express Transit Card 技术使用 CarKey，而无需进行生物特征认证。尽管 Express Transit 模式在 iPhone 6s 及更新型号中可用，但仅在 iPhone XR，iPhone XS 和 iPhone 11 型号上具备带有动力储备的模式。

iOS 13.4.5 清楚地表明，有一款 iPhone 机型，其内置的 Touch ID 与具有动力储备的 CarKey 和 Express Transit 卡兼容。由于 iPhone 8 不具备这些功能的组合，因此该代码可能是指已在 iOS 14 代码中泄漏的新“iPhone 9”。

在 iOS 13.4.5 Beta 的另一行代码中，苹果添加了一条消息，指出“您的设备不支持 CarKey。” 这使得我们相信较老款的 iPhone 机型将不支持 CarKey 功能。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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青给猫儿
沙发
为毛所有消息都是在愚人节发布？
5小时前
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许海洋Sea
板凳
引用 @青给猫儿 的回复
为毛所有消息都是在愚人节发布？
美国还没到愚人节
3小时前
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Nicholas
地板
引用 @许海洋Sea 的回复
美国还没到愚人节
没有吧，愚人节是老外发明滴啊。。
3小时前
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whzyy
4 楼

肯定会有iPhone9和9Plus。现在8和8Plus都断货了

3小时前
来自 iPhone 11
冥界之王哈迪斯
5 楼
没钱
2小时前
来自 威锋网页版
迪路
6 楼
引用 @Nicholas 的回复
没有吧，愚人节是老外发明滴啊。。

没到，不是没有

2小时前
来自 iPhone X
王大锤945
7 楼

有苹果9 和硕集团已经开始量产了，和8差不多，只不过苹果标志在中间，没有iphone这个标志，不是磨砂玻璃，和8的玻璃一样，目前只见过黑色的

2小时前
来自 iPhone 8
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Brian666
8 楼

已升级13.4.5，但没感觉有什么改变！

2小时前
来自 iPhone X
johnleenx
9 楼

iPhone9这种机型会有人期待吗

2小时前
来自 iPhone X
bigiz
10 楼
引用 @王大锤945 的回复

有苹果9 和硕集团已经开始量产了，和8差不多，只不过苹果标志在中间，没有iphone这个标志，不是磨砂玻璃，和8的玻璃一样，目前只见过黑色的

今年有没有9 Plus？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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