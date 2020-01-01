iOS 13.4.5测试版中发现“iPhone 9”端倪
乔纳森森森 发表于: 04-01 15:03:42
来自 威锋网页版
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看来这款产品离我们越来越近了。
我们已经听到许多有关“iPhone 9”的消息，这款新机可能会在不久的将来发布。外媒 9to5Mac 曾在 iOS 14 代码中找到这款新入门级iPhone型号的引用，今天苹果向开发者发布的 iOS 13.4.5 Beta 固件似乎又提供了一些新证据。
苹果继续在内部开发新的 CarKey API，这一功能可以让用户使用 iPhone 以及 Apple Watch 来解锁，锁定和启动汽车。iOS 13.4.5 中发现的变化是 CarKey API 现在包含了首次提及到支持 Touch ID 的 iPhone 的兼容性代码。
之前，CarKey 字符串仅提及到配置 Face ID 的 iPhone 型号，但是苹果现在在最新的 Beta 版本的 iOS 中添加了对具有 Touch ID 的 iPhone 的引用。
正如之前所报道的，即使手机没电了，也可以通过 Express Transit Card 技术使用 CarKey，而无需进行生物特征认证。尽管 Express Transit 模式在 iPhone 6s 及更新型号中可用，但仅在 iPhone XR，iPhone XS 和 iPhone 11 型号上具备带有动力储备的模式。
iOS 13.4.5 清楚地表明，有一款 iPhone 机型，其内置的 Touch ID 与具有动力储备的 CarKey 和 Express Transit 卡兼容。由于 iPhone 8 不具备这些功能的组合，因此该代码可能是指已在 iOS 14 代码中泄漏的新“iPhone 9”。
在 iOS 13.4.5 Beta 的另一行代码中，苹果添加了一条消息，指出“您的设备不支持 CarKey。” 这使得我们相信较老款的 iPhone 机型将不支持 CarKey 功能。
苹果继续在内部开发新的 CarKey API，这一功能可以让用户使用 iPhone 以及 Apple Watch 来解锁，锁定和启动汽车。iOS 13.4.5 中发现的变化是 CarKey API 现在包含了首次提及到支持 Touch ID 的 iPhone 的兼容性代码。
之前，CarKey 字符串仅提及到配置 Face ID 的 iPhone 型号，但是苹果现在在最新的 Beta 版本的 iOS 中添加了对具有 Touch ID 的 iPhone 的引用。
正如之前所报道的，即使手机没电了，也可以通过 Express Transit Card 技术使用 CarKey，而无需进行生物特征认证。尽管 Express Transit 模式在 iPhone 6s 及更新型号中可用，但仅在 iPhone XR，iPhone XS 和 iPhone 11 型号上具备带有动力储备的模式。
iOS 13.4.5 清楚地表明，有一款 iPhone 机型，其内置的 Touch ID 与具有动力储备的 CarKey 和 Express Transit 卡兼容。由于 iPhone 8 不具备这些功能的组合，因此该代码可能是指已在 iOS 14 代码中泄漏的新“iPhone 9”。
在 iOS 13.4.5 Beta 的另一行代码中，苹果添加了一条消息，指出“您的设备不支持 CarKey。” 这使得我们相信较老款的 iPhone 机型将不支持 CarKey 功能。
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