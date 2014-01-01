台积电最早或于四月开始生产 A14 芯片

在全球疫情都十分严峻的环境下，产品从开发都制造的每个过程都受到了不同程度的影响，其中就包括了今年的 5G iPhone，最早传闻 A14 芯片可能会收到疫情的影响导致推迟，但台媒则在最近的报道中表示，负责代工 A14 的台积电将按计划在四月份开始量产采用 5nm 制程工艺的 A14 芯片。按照往年的惯例，台积电在接到苹果订单之后都会将芯片的大批量制造任务安排在四五月份。如若真如台媒所说的，那么看来 5G iPhone 的芯片至少不会成为拖后腿的部分，但对于一款依赖不同产业链的「全球化产品」而言，疫情之下能够顺利在秋季推出还存在不少变数。台积电从 2014 年的A8 芯片开始「截胡」三星，成为苹果 A 系列芯片的代工厂之一。之后随着苹果和三星之间的「恩怨」，从 A10 系列开始，台积电逐渐取代三星成为 A 系列芯片的独家代工厂，去年的 A13 仿生芯片采用了 7nm 制程+EUV 工艺，今年的 A14 则将升级到 5nm 制程。目前关于 5G iPhone 的传闻还大多是之前的「旧闻」，其中较为靠谱的是产业分析师郭明錤和摩根大通分析师给出的预测，他们认为苹果将在今年秋季推出 4 款 5G iPhone，分别为屏幕最大的 6.7 英寸版本、屏幕最小的 5.4 英寸版本，以及两款 6.1 英寸版本。预计新 iPhone 将采用类似于 iPhone 4 的平面中框设计，而且高端型号还会搭载新 iPad Pro 的 LiDAR 激光雷达扫描仪摄像头。