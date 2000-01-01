库克：疫情期间捐款2000万支持湖北6家医院

疫情在国内爆发的时候，不少科技公司都为中国捐赠了医疗物资以及款项，那么苹果究竟助力了多少？今天上午苹果 CEO 库克在微博上解答了不少朋友的疑问。“新冠病毒疫情期间，中国展示了令人钦佩的精神和应变力。非常感谢我们的团队、合作伙伴和客户在这些充满挑战的时刻给予的支持。 我们捐赠给了中国扶贫基金会 2,000 万元人民币，支持包括雷神山在内的湖北地区的六家医院。在此基础上，我们还支持公共卫生恢复和扶贫工作的长期项目，对扶贫基金会的总捐赠已达 5,000 万元人民币。 在世界范围内，与病毒作斗争所必需的协作反应仍在继续，我们特别感谢中国以及世界各地的所有医疗响应者，他们以无私和勇气激励着我们所有人。”之前苹果还表示其在全球承诺的捐款额已达到 1500 万美元。而且，苹果还将以 2 比 1 的比例匹配员工的捐款，以支持当地、国家/地区和国际上抗击新型冠状病毒肺炎疫情的努力。