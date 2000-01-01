库克：疫情期间捐款2000万支持湖北6家医院

乔纳森森森 发表于: 04-01 12:21:40
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对扶贫基金会的总捐赠已达5000万元。
疫情在国内爆发的时候，不少科技公司都为中国捐赠了医疗物资以及款项，那么苹果究竟助力了多少？今天上午苹果 CEO 库克在微博上解答了不少朋友的疑问。
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库克表示：

“新冠病毒疫情期间，中国展示了令人钦佩的精神和应变力。非常感谢我们的团队、合作伙伴和客户在这些充满挑战的时刻给予的支持。 我们捐赠给了中国扶贫基金会 2,000 万元人民币，支持包括雷神山在内的湖北地区的六家医院。在此基础上，我们还支持公共卫生恢复和扶贫工作的长期项目，对扶贫基金会的总捐赠已达 5,000 万元人民币。 在世界范围内，与病毒作斗争所必需的协作反应仍在继续，我们特别感谢中国以及世界各地的所有医疗响应者，他们以无私和勇气激励着我们所有人。”

之前苹果还表示其在全球承诺的捐款额已达到 1500 万美元。而且，苹果还将以 2 比 1 的比例匹配员工的捐款，以支持当地、国家/地区和国际上抗击新型冠状病毒肺炎疫情的努力。
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花名长清
沙发
这个确实值得鼓励，苹果在零部件的环保材料，绿色能源方面起了好的榜样。
8小时前
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leafwengweng
板凳

给基佬点赞哈

7小时前
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诗意栖居
地板

不错！库克🇨🇰：该入党转正了。

7小时前
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irwinjea
4 楼

羊毛出在羊身上 都是中国工人的血汗钱

7小时前
来自 iPhone XS Max
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怀念2011
5 楼

华为在哪？

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
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kinneywesley
6 楼
引用 @irwinjea 的回复

羊毛出在羊身上 都是中国工人的血汗钱

傻逼
7小时前
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我的菊花好养
7 楼
引用 @irwinjea 的回复

羊毛出在羊身上 都是中国工人的血汗钱

正宗沙雕

7小时前
来自 iPhone XS Max
SiWaMei
8 楼
引用 @irwinjea 的回复

羊毛出在羊身上 都是中国工人的血汗钱

大傻吊

7小时前
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烧饼新之助
9 楼
引用 @irwinjea 的回复

羊毛出在羊身上 都是中国工人的血汗钱

不捐被喷，捐也被喷，太难了。

7小时前
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一网住情深
10 楼
库克终于捐钱了
7小时前
来自 威锋网页版
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