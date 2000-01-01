跳过13.4.1？苹果发布iOS 13.4.5首个Beta

乔纳森森森 发表于: 04-01 11:00:36
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其它系统也基本发布了首个最新测试版。
苹果不久前向用户发布了 iOS 13.4 的正式版，从今天开始苹果又要进入 Beta 版的测试阶段了。
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今天凌晨，苹果为开发者发布了 iOS 13.4.5，iPadOS 13.4.5，tvOS 13.4.5 和 macOS Catalina 10.15.5 的第一个 Beta。从这里的版本号可以看出，这可能是其整体方案中的次要更新，并且更新主要集中在性能改进和错误修复上，而不是为用户提供大量的新功能。

iOS 13.4.5 和 iPadOS 13.4.5 可以直接从 Apple Developer Center 下载，仅供注册的开发者使用。测试者必须在要测试预发行软件的设备上安装正确的配置文件。 iPadOS 13.4.5 和 macOS Catalina 10.15.5 也类似。注册的开发者则可以通过使用 Xcode 安装的配置文件下载预发布软件来更新其Apple TV。

值得一提的是，现在还不清楚为什么苹果决定先发布 iOS 13.4.5 而不是 13.4.1，这和苹果惯常的操作有点不一样。

至于测试版中的新功能，目前仍然未知。此更新可能会解决最近发现的与虚拟专用网络（VPN）相关的错误。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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Hsiaoyui
沙发

沙发

9小时前
来自 iPhone 11
邓萃雯
板凳
我真想一个天马流星拳给你挂月亮上，让你感受一下什么叫月亮惹的祸 ！
9小时前
来自 威锋网页版
鑫动加速
地板

为了不想出iOS 13.5😂

9小时前
来自 iPhone X
你我他21
4 楼

苹果xs13.4打开蓝牙，关闭设置后台，桌面3dtouch开蓝牙闪退看看修复没有

8小时前
来自 iPhone 7
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vonvonss
5 楼
已升！感觉流畅了，续航有待观察。
8小时前
来自 威锋网页版
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jingxin1314
6 楼

13.4挺好的，我这8P不是原装屏，在13.3.x的时候经常屏幕失灵，要熄屏再点亮屏幕才好，升13.4以后就没遇到屏幕失灵的情况了

8小时前
来自 iPhone 8 Plus
手机锋友hbgd335
7 楼

airdrop的问题什么时候解决？

8小时前
来自 iPhone 7 Plus
rainbowGZ
8 楼

看来ios13已经走火入魔了

8小时前
来自 iPhone 6S Plus
飞扬158
9 楼

交通卡以到来

8小时前
来自 iPhone XS Max
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werr3
10 楼
引用 @你我他21 的回复

苹果xs13.4打开蓝牙，关闭设置后台，桌面3dtouch开蓝牙闪退看看修复没有

为什么要告诉我smile

8小时前
来自 iPhone 8
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