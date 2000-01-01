跳过13.4.1？苹果发布iOS 13.4.5首个Beta

苹果不久前向用户发布了 iOS 13.4 的正式版，从今天开始苹果又要进入 Beta 版的测试阶段了。今天凌晨，苹果为开发者发布了 iOS 13.4.5，iPadOS 13.4.5，tvOS 13.4.5 和 macOS Catalina 10.15.5 的第一个 Beta。从这里的版本号可以看出，这可能是其整体方案中的次要更新，并且更新主要集中在性能改进和错误修复上，而不是为用户提供大量的新功能。iOS 13.4.5 和 iPadOS 13.4.5 可以直接从 Apple Developer Center 下载，仅供注册的开发者使用。测试者必须在要测试预发行软件的设备上安装正确的配置文件。 iPadOS 13.4.5 和 macOS Catalina 10.15.5 也类似。注册的开发者则可以通过使用 Xcode 安装的配置文件下载预发布软件来更新其Apple TV。值得一提的是，现在还不清楚为什么苹果决定先发布 iOS 13.4.5 而不是 13.4.1，这和苹果惯常的操作有点不一样。至于测试版中的新功能，目前仍然未知。此更新可能会解决最近发现的与虚拟专用网络（VPN）相关的错误。