爆料称新iPhone将于4月15日发布

本来有消息指出苹果将会在今年 3 月推出“廉价 iPhone”，但目前尚未见其踪迹，有业内人士指出因为疫情影响苹果可能会将发布日期推至 4 月。根据推特爆料者乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）的一条推文，苹果正计划在 4 月 15 日（星期三）发布最新款的 iPhone。并称苹果显然正在计划在发布后一周开售，即 4 月 22 日，星期三。然而，他还指出“我们目前正处于疫情期中，情况可能会发生变化”。我们之前曾报道，苹果实际上将于 3 月底举办媒体活动。但是，由于全球冠状病毒传播仍在继续，大多数地方都不允许举行群众集会，因此媒体发布活动就被取消了。当时也有报道称苹果计划在 4 月 3 日发布这款手机。人们期望苹果在不久的将来推出其最新的“廉价 iPhone”（暂时称为“ iPhone SE 2”或“ iPhone 9”）。而且听说这款手机不久前已进入最终验证阶段。因此它很可能会在 4 月底之前推出。再加上一系列的手机壳曝光，看来这款手机距离发布真的不远了。