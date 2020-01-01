爆料称新iPhone将于4月15日发布

乔纳森森森 发表于: 04-01 10:52:53
来自 威锋网页版
6061
34
只看作者
这里的新iPhone指的就是传闻的“iPhone 9”。
本来有消息指出苹果将会在今年 3 月推出“廉价 iPhone”，但目前尚未见其踪迹，有业内人士指出因为疫情影响苹果可能会将发布日期推至 4 月。
image
根据推特爆料者乔恩·普罗瑟（Jon Prosser）的一条推文，苹果正计划在 4 月 15 日（星期三）发布最新款的 iPhone。并称苹果显然正在计划在发布后一周开售，即 4 月 22 日，星期三。然而，他还指出“我们目前正处于疫情期中，情况可能会发生变化”。

我们之前曾报道，苹果实际上将于 3 月底举办媒体活动。但是，由于全球冠状病毒传播仍在继续，大多数地方都不允许举行群众集会，因此媒体发布活动就被取消了。当时也有报道称苹果计划在 4 月 3 日发布这款手机。

人们期望苹果在不久的将来推出其最新的“廉价 iPhone”（暂时称为“ iPhone SE 2”或“ iPhone 9”）。而且听说这款手机不久前已进入最终验证阶段。因此它很可能会在 4 月底之前推出。

再加上一系列的手机壳曝光，看来这款手机距离发布真的不远了。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(34)
只看作者
正序查看 倒序查看
taylor654
沙发

谁能想到iPhone7，iPhone8在几年后会重新以廉价iPhone的身份重新上架

9小时前
来自 iPhone XR
查看4条回复
手机锋友538kr6d
板凳

传了好几年了啊

9小时前
来自 iPhone 8
害羞的小天使
地板

我更期待14寸macbook pro的发售呀

9小时前
来自 iPhone XS
坏坏浪人
4 楼

没有双卡双待 注定要失败

9小时前
来自 iPhone XS Max
查看4条回复
粗去丸
5 楼
昨天还看到4月5，今天又加了10天
9小时前
来自 威锋网页版
邓萃雯
6 楼
几月发布无所谓，根本没人买
9小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
邓萃雯
7 楼
不特么控制病毒，你发布啥？
9小时前
来自 威锋网页版
isycool
8 楼
引用 @taylor654 的回复

谁能想到iPhone7，iPhone8在几年后会重新以廉价iPhone的身份重新上架

我能想到！因为就是我的proposal，并且是我主导的这个项目。
9小时前
来自 威锋网页版
大力啊
9 楼
我想要iphone 9 plus ，4.7屏幕太小了
8小时前
来自 威锋网页版
汪汪王
10 楼
引用 @坏坏浪人 的回复

没有双卡双待 注定要失败

不需要双卡双待的人也挺多的，苹果这么大公司不会一拍脑门儿决定，多少做过市场调查有数据支撑，当然，最终市场效果就看定价性能功能消费者是否愿意买单了

8小时前
来自 iPhone 7 Plus
首页 1234 尾页 / 4 页