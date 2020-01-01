官方小程序上线 微信转账到 QQ 更便捷了

MarcusKei 发表于: 04-01 10:51:08
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但现在还有人在用 QQ 吗？
今年 1 月 14 日，腾讯上线了微信转账到 QQ 的功能，但当时的操作比较繁琐，需要先关注「QQ 钱包官方账号」，进入转账页面操作。

而在最近腾讯推出了相应的官方小程序，只需前往「微信转账到 QQ」小程序即可进行转账操作。需要注意的是，和之前的转账规则一样，使用小程序转账到 QQ 时，需要确认收款方已经开通 QQ 钱包并完成了实名认证，同时需确保所输入的对方 QQ 号与真实姓名一致，才能顺利进行转账。
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此外，微信转账到 QQ 的服务对转账的金额和次数也有一定的限制：单笔转账金额不能超过 1000 元；每个微信号每个月转出金额的上限为 3000 元，最多只能给 10 个不同的 QQ 号转账，达到上限后将无法给其他 QQ 号转账；每个 QQ 号每个月转入金额上限为 6000 元。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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位卑未敢忘忧国
沙发

恕我直言，vx就是一个垃圾，如果不是父母与工作绑架绝对不会使用。

9小时前
来自 iPhone X
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醉后凉风起
板凳
很多人还在用qq的，传大文件方便
9小时前
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geniexxf
地板

你微信给我传个1G文件看看？啥？你还要装电脑版微信？这不是脱裤子放X么？

9小时前
来自 iPhone SE
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寻君2333
4 楼

这文章描述太引战了吧……反正我不主用微信，不到必须时候平时很少打开

9小时前
来自 iPhone X
左跑跑右跑跑
5 楼
引用 @geniexxf 的回复

你微信给我传个1G文件看看？啥？你还要装电脑版微信？这不是脱裤子放X么？

win下电脑版微信也只能穿100MB以下的文件， 非常垃圾
9小时前
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比肝血脉
6 楼
引用 @位卑未敢忘忧国 的回复

恕我直言，vx就是一个垃圾，如果不是父母与工作绑架绝对不会使用。

各有优缺点吧，qq太重了一点，tm挺好
8小时前
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手机锋友f7uryk6
7 楼
qq简洁版还是很爽的
8小时前
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su47
8 楼
除了年纪大的人，年轻人一般都有QQ吧
8小时前
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烧饼新之助
9 楼

腾讯游戏微信区上分都比 QQ 区简单好多，感觉真的就是一些小学生拿着父母的账号还有中年人在玩。

8小时前
来自 iPhone 7
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记住我得名字
10 楼
引用 @左跑跑右跑跑 的回复
win下电脑版微信也只能穿100MB以下的文件， 非常垃圾
恕我直言 我喜欢你的头像 里的pp
7小时前
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