官方小程序上线 微信转账到 QQ 更便捷了
MarcusKei 发表于: 04-01 10:51:08
来自 威锋网页版
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但现在还有人在用 QQ 吗？
今年 1 月 14 日，腾讯上线了微信转账到 QQ 的功能，但当时的操作比较繁琐，需要先关注「QQ 钱包官方账号」，进入转账页面操作。
而在最近腾讯推出了相应的官方小程序，只需前往「微信转账到 QQ」小程序即可进行转账操作。需要注意的是，和之前的转账规则一样，使用小程序转账到 QQ 时，需要确认收款方已经开通 QQ 钱包并完成了实名认证，同时需确保所输入的对方 QQ 号与真实姓名一致，才能顺利进行转账。
此外，微信转账到 QQ 的服务对转账的金额和次数也有一定的限制：单笔转账金额不能超过 1000 元；每个微信号每个月转出金额的上限为 3000 元，最多只能给 10 个不同的 QQ 号转账，达到上限后将无法给其他 QQ 号转账；每个 QQ 号每个月转入金额上限为 6000 元。
而在最近腾讯推出了相应的官方小程序，只需前往「微信转账到 QQ」小程序即可进行转账操作。需要注意的是，和之前的转账规则一样，使用小程序转账到 QQ 时，需要确认收款方已经开通 QQ 钱包并完成了实名认证，同时需确保所输入的对方 QQ 号与真实姓名一致，才能顺利进行转账。
此外，微信转账到 QQ 的服务对转账的金额和次数也有一定的限制：单笔转账金额不能超过 1000 元；每个微信号每个月转出金额的上限为 3000 元，最多只能给 10 个不同的 QQ 号转账，达到上限后将无法给其他 QQ 号转账；每个 QQ 号每个月转入金额上限为 6000 元。
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