官方小程序上线 微信转账到 QQ 更便捷了

今年 1 月 14 日，腾讯上线了微信转账到 QQ 的功能，但当时的操作比较繁琐，需要先关注「QQ 钱包官方账号」，进入转账页面操作。而在最近腾讯推出了相应的官方小程序，只需前往「微信转账到 QQ」小程序即可进行转账操作。需要注意的是，和之前的转账规则一样，使用小程序转账到 QQ 时，需要确认收款方已经开通 QQ 钱包并完成了实名认证，同时需确保所输入的对方 QQ 号与真实姓名一致，才能顺利进行转账。此外，微信转账到 QQ 的服务对转账的金额和次数也有一定的限制：单笔转账金额不能超过 1000 元；每个微信号每个月转出金额的上限为 3000 元，最多只能给 10 个不同的 QQ 号转账，达到上限后将无法给其他 QQ 号转账；每个 QQ 号每个月转入金额上限为 6000 元。