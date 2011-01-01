苹果收购 Dark Sky 天气应用 相关技术或用于 iOS 15

MarcusKei 发表于: 04-01 10:03:34
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Android 版本惨遭下架。
3 月 31 日，天气应用 Dark Sky 宣布加入苹果，开发者之一的 Adam Grossman 在官方博客上宣布了这一消息：「我们的目标是在尊重隐私的前提下为全世界提供最准确的天气信息，使更多人免受雨淋同时保持安全，」「Apple 是帮助我们实现这些目标的不二之选。」
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Adam Grossman 表示 Dark Sky 在被苹果收购之后，iOS 平台上的应用将继续维持运营，在美区的价格为 3.99 美元；Android 和 WearOS 平台上的应用将不再提供下载，已经购买的用户可以在 2020 年 7 月 1 日之前继续使用该服务，之后这两个平台上的服务将被切断，而仍然处于活跃状态的用户将获得退款。

其他方面，网站、地图等服务也只持续到 2020 年 7 月 1 日，之后将不再为除 iOS 和使用其 API 的用户提供服务，同时 API 的注册入口也不再开放。

Dark Sky 是开发者 Adam Grossman 和 Jack Turner 于 2011 年在众筹平台 Kickstarter 上启动的项目，并于 2012 年在 App Store 推出 1.0 版本，2015 年在苹果颁布的 Apple Watch 最佳应用中夺魁。

Dark Sky 没有在国区 App Store 上架，但你可以将它理解为国外版的「彩云天气」，它的亮点是提供准确的短时天气预报，例如根据你的位置告诉你 8 分钟后是否下雨，同时提供诸如降雨动态地图、气象雷达等工具，它的天气数据取自美国国家气象局的开放数据，囊括了遍布美国的 140 多个多普勒雷达站的数据。而且 Dark Sky 的 UI 设计也十分有特色，简约又不失重点。
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苹果收购 Dark Sky 之后极有可能将其整合到系统的天气应用中，从第一代 iPhone 开始就提供基于 The Weather Channel 天气应用，可以查询到未来一周内的天气预报，但相比 Dark Sky 的短时准确预测，苹果自家的天气应用还有许多改进的空间。

过去几年里，苹果也不乏收购一些优秀的应用团队，例如 2017 年收购的工作流应用「Workflow」之后，在 2018 年的 iOS 12 上就摇身一变成为系统级的「捷径」应用。所以这一次收购 Dark Sky 之后，我们也有理由相信苹果系统上的天气应用将在之后的新系统中获得「新生」。
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