苹果收购 Dark Sky 天气应用 相关技术或用于 iOS 15
MarcusKei 发表于: 04-01 10:03:34
来自 威锋网页版
3004
13
只看作者
Android 版本惨遭下架。
3 月 31 日，天气应用 Dark Sky 宣布加入苹果，开发者之一的 Adam Grossman 在官方博客上宣布了这一消息：「我们的目标是在尊重隐私的前提下为全世界提供最准确的天气信息，使更多人免受雨淋同时保持安全，」「Apple 是帮助我们实现这些目标的不二之选。」
Adam Grossman 表示 Dark Sky 在被苹果收购之后，iOS 平台上的应用将继续维持运营，在美区的价格为 3.99 美元；Android 和 WearOS 平台上的应用将不再提供下载，已经购买的用户可以在 2020 年 7 月 1 日之前继续使用该服务，之后这两个平台上的服务将被切断，而仍然处于活跃状态的用户将获得退款。
其他方面，网站、地图等服务也只持续到 2020 年 7 月 1 日，之后将不再为除 iOS 和使用其 API 的用户提供服务，同时 API 的注册入口也不再开放。
Dark Sky 是开发者 Adam Grossman 和 Jack Turner 于 2011 年在众筹平台 Kickstarter 上启动的项目，并于 2012 年在 App Store 推出 1.0 版本，2015 年在苹果颁布的 Apple Watch 最佳应用中夺魁。
Dark Sky 没有在国区 App Store 上架，但你可以将它理解为国外版的「彩云天气」，它的亮点是提供准确的短时天气预报，例如根据你的位置告诉你 8 分钟后是否下雨，同时提供诸如降雨动态地图、气象雷达等工具，它的天气数据取自美国国家气象局的开放数据，囊括了遍布美国的 140 多个多普勒雷达站的数据。而且 Dark Sky 的 UI 设计也十分有特色，简约又不失重点。
苹果收购 Dark Sky 之后极有可能将其整合到系统的天气应用中，从第一代 iPhone 开始就提供基于 The Weather Channel 天气应用，可以查询到未来一周内的天气预报，但相比 Dark Sky 的短时准确预测，苹果自家的天气应用还有许多改进的空间。
过去几年里，苹果也不乏收购一些优秀的应用团队，例如 2017 年收购的工作流应用「Workflow」之后，在 2018 年的 iOS 12 上就摇身一变成为系统级的「捷径」应用。所以这一次收购 Dark Sky 之后，我们也有理由相信苹果系统上的天气应用将在之后的新系统中获得「新生」。
Adam Grossman 表示 Dark Sky 在被苹果收购之后，iOS 平台上的应用将继续维持运营，在美区的价格为 3.99 美元；Android 和 WearOS 平台上的应用将不再提供下载，已经购买的用户可以在 2020 年 7 月 1 日之前继续使用该服务，之后这两个平台上的服务将被切断，而仍然处于活跃状态的用户将获得退款。
其他方面，网站、地图等服务也只持续到 2020 年 7 月 1 日，之后将不再为除 iOS 和使用其 API 的用户提供服务，同时 API 的注册入口也不再开放。
Dark Sky 是开发者 Adam Grossman 和 Jack Turner 于 2011 年在众筹平台 Kickstarter 上启动的项目，并于 2012 年在 App Store 推出 1.0 版本，2015 年在苹果颁布的 Apple Watch 最佳应用中夺魁。
Dark Sky 没有在国区 App Store 上架，但你可以将它理解为国外版的「彩云天气」，它的亮点是提供准确的短时天气预报，例如根据你的位置告诉你 8 分钟后是否下雨，同时提供诸如降雨动态地图、气象雷达等工具，它的天气数据取自美国国家气象局的开放数据，囊括了遍布美国的 140 多个多普勒雷达站的数据。而且 Dark Sky 的 UI 设计也十分有特色，简约又不失重点。
苹果收购 Dark Sky 之后极有可能将其整合到系统的天气应用中，从第一代 iPhone 开始就提供基于 The Weather Channel 天气应用，可以查询到未来一周内的天气预报，但相比 Dark Sky 的短时准确预测，苹果自家的天气应用还有许多改进的空间。
过去几年里，苹果也不乏收购一些优秀的应用团队，例如 2017 年收购的工作流应用「Workflow」之后，在 2018 年的 iOS 12 上就摇身一变成为系统级的「捷径」应用。所以这一次收购 Dark Sky 之后，我们也有理由相信苹果系统上的天气应用将在之后的新系统中获得「新生」。
快来抢沙发！