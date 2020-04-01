早高FENG：iOS 13.3.1降级通道关闭/vivo S6发布

乔纳森森森 发表于: 04-01 10:05:39
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用户将不能再通过苹果官方渠道降级至iOS 13.3.1。
▎HTC Cosmos Elite 头显单独发售
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目前 HTC 的 Cosmos Elite 套装已经在国内上市，零售价格为 7988 元。不过今天 HTC 宣布将独立销售 Cosmos Elite 头显和外置追踪面板，国内将于 4 月 16 日正式上线，但具体单品零售价格尚不确定。Cosmos Elite 适合于对精准度要求极高的游戏，支 持Lighthouse 激光定位技术。

▎vivo S6 发布：2698 元起
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昨天晚上，vivo 在线上正式发布了 vivo S6 手机，这是 vivo S 系列首款 5G 手机，瞄准年轻一代市场。vivo S6 采用 Exynos 980 芯片，芯片采用 8nm 制程工艺。后置相机方面，vivo S6 搭载了当下主流的后置 4800 万四摄方案，4800 万+800 万像素+200 万像素+200 万像素的镜头组合。前置相机方面，vivo S6 搭载了一颗 3200 万像素的前置超高清摄像头。屏幕采用了 6.44 寸 AMOLED 水滴屏，分辨率 2400x1080，103% NTSC 色域，支持低亮度防屏闪功能，有效减少蓝光辐射。支持双模 5G，售价 2698 元起。

▎苹果关闭 iOS 13.3.1 降级通道
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我们都知道苹果发布新系统后往往会关闭旧版系统的降级通道，在 iOS 13.4 发布一周后，苹果目前已关闭 iOS 13.3.1 的降级通道，这意味着用户将不能再通过苹果官方渠道降级至 iOS 13.3.1。目前苹果最新的系统版本为 iOS 13.4，而有消息称苹果将会很快发布 iOS 13.4.1 的第一个测试版。

▎Microsoft Editor上线
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昨日，微软为 Office 365 应用宣布了多项基于云端的新功能，其中就是 Word、Outlook 以及为网页端提供了全新的 Microsoft Editor。如果你是 Office Insider 成员，那么现在可以通过最新的 Office Insider Fast 更新来体验这个全新的智能写作助手。在 Microsoft Editor 功能上线之后，将会替代现有的 Ideas 功能。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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手机锋友538kr6d
沙发

13.4.5都来了，还等13.4.1啊，😃

10小时前
来自 iPhone 8
查看7条回复
天太热剪个头
板凳
引用 @手机锋友538kr6d 的回复

13.4.5都来了，还等13.4.1啊，😃

13.4.6都来了……

10小时前
来自 iPhone 6S Plus
hilx
地板

好，继续割韭菜

10小时前
来自 iPhone XS Max
来自6s
4 楼

挖槽 那是不是13.4的越狱要来了？

10小时前
来自 iPhone 6S
查看4条回复
夏末夜微涼
5 楼

更期待ISO14

10小时前
来自 iPhone XS Max
微信j2t5a1g
6 楼

每次有更新第一时间升，关不关闭不关心

10小时前
来自 iPhone XS Max
fuyuebinuds
7 楼

13.2.3还在观望，兄弟们要不要升级啊？

10小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看2条回复
手机锋友lu24lhu
8 楼
引用 @来自6s 的回复

挖槽 那是不是13.4的越狱要来了？

其实已经有了

9小时前
来自 iPhone 8
playstation0729
9 楼
引用 @天太热剪个头 的回复

13.4.6都来了……

13.4.5测试版确实是来了

9小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
天太热剪个头
10 楼
引用 @playstation0729 的回复

13.4.5测试版确实是来了

这也算吧，哈哈

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9小时前
来自 iPhone 6S Plus
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