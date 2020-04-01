早高FENG：iOS 13.3.1降级通道关闭/vivo S6发布

▎HTC Cosmos Elite 头显单独发售

▎vivo S6 发布：2698 元起

▎苹果关闭 iOS 13.3.1 降级通道

▎Microsoft Editor上线

目前 HTC 的 Cosmos Elite 套装已经在国内上市，零售价格为 7988 元。不过今天 HTC 宣布将独立销售 Cosmos Elite 头显和外置追踪面板，国内将于 4 月 16 日正式上线，但具体单品零售价格尚不确定。Cosmos Elite 适合于对精准度要求极高的游戏，支 持Lighthouse 激光定位技术。昨天晚上，vivo 在线上正式发布了 vivo S6 手机，这是 vivo S 系列首款 5G 手机，瞄准年轻一代市场。vivo S6 采用 Exynos 980 芯片，芯片采用 8nm 制程工艺。后置相机方面，vivo S6 搭载了当下主流的后置 4800 万四摄方案，4800 万+800 万像素+200 万像素+200 万像素的镜头组合。前置相机方面，vivo S6 搭载了一颗 3200 万像素的前置超高清摄像头。屏幕采用了 6.44 寸 AMOLED 水滴屏，分辨率 2400x1080，103% NTSC 色域，支持低亮度防屏闪功能，有效减少蓝光辐射。支持双模 5G，售价 2698 元起。我们都知道苹果发布新系统后往往会关闭旧版系统的降级通道，在 iOS 13.4 发布一周后，苹果目前已关闭 iOS 13.3.1 的降级通道，这意味着用户将不能再通过苹果官方渠道降级至 iOS 13.3.1。目前苹果最新的系统版本为 iOS 13.4，而有消息称苹果将会很快发布 iOS 13.4.1 的第一个测试版。昨日，微软为 Office 365 应用宣布了多项基于云端的新功能，其中就是 Word、Outlook 以及为网页端提供了全新的 Microsoft Editor。如果你是 Office Insider 成员，那么现在可以通过最新的 Office Insider Fast 更新来体验这个全新的智能写作助手。在 Microsoft Editor 功能上线之后，将会替代现有的 Ideas 功能。