早高FENG：iOS 13.3.1降级通道关闭/vivo S6发布
乔纳森森森 发表于: 04-01 10:05:39
来自 威锋网页版
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用户将不能再通过苹果官方渠道降级至iOS 13.3.1。
▎HTC Cosmos Elite 头显单独发售
目前 HTC 的 Cosmos Elite 套装已经在国内上市，零售价格为 7988 元。不过今天 HTC 宣布将独立销售 Cosmos Elite 头显和外置追踪面板，国内将于 4 月 16 日正式上线，但具体单品零售价格尚不确定。Cosmos Elite 适合于对精准度要求极高的游戏，支 持Lighthouse 激光定位技术。
▎vivo S6 发布：2698 元起
昨天晚上，vivo 在线上正式发布了 vivo S6 手机，这是 vivo S 系列首款 5G 手机，瞄准年轻一代市场。vivo S6 采用 Exynos 980 芯片，芯片采用 8nm 制程工艺。后置相机方面，vivo S6 搭载了当下主流的后置 4800 万四摄方案，4800 万+800 万像素+200 万像素+200 万像素的镜头组合。前置相机方面，vivo S6 搭载了一颗 3200 万像素的前置超高清摄像头。屏幕采用了 6.44 寸 AMOLED 水滴屏，分辨率 2400x1080，103% NTSC 色域，支持低亮度防屏闪功能，有效减少蓝光辐射。支持双模 5G，售价 2698 元起。
▎苹果关闭 iOS 13.3.1 降级通道
我们都知道苹果发布新系统后往往会关闭旧版系统的降级通道，在 iOS 13.4 发布一周后，苹果目前已关闭 iOS 13.3.1 的降级通道，这意味着用户将不能再通过苹果官方渠道降级至 iOS 13.3.1。目前苹果最新的系统版本为 iOS 13.4，而有消息称苹果将会很快发布 iOS 13.4.1 的第一个测试版。
▎Microsoft Editor上线
昨日，微软为 Office 365 应用宣布了多项基于云端的新功能，其中就是 Word、Outlook 以及为网页端提供了全新的 Microsoft Editor。如果你是 Office Insider 成员，那么现在可以通过最新的 Office Insider Fast 更新来体验这个全新的智能写作助手。在 Microsoft Editor 功能上线之后，将会替代现有的 Ideas 功能。
目前 HTC 的 Cosmos Elite 套装已经在国内上市，零售价格为 7988 元。不过今天 HTC 宣布将独立销售 Cosmos Elite 头显和外置追踪面板，国内将于 4 月 16 日正式上线，但具体单品零售价格尚不确定。Cosmos Elite 适合于对精准度要求极高的游戏，支 持Lighthouse 激光定位技术。
▎vivo S6 发布：2698 元起
昨天晚上，vivo 在线上正式发布了 vivo S6 手机，这是 vivo S 系列首款 5G 手机，瞄准年轻一代市场。vivo S6 采用 Exynos 980 芯片，芯片采用 8nm 制程工艺。后置相机方面，vivo S6 搭载了当下主流的后置 4800 万四摄方案，4800 万+800 万像素+200 万像素+200 万像素的镜头组合。前置相机方面，vivo S6 搭载了一颗 3200 万像素的前置超高清摄像头。屏幕采用了 6.44 寸 AMOLED 水滴屏，分辨率 2400x1080，103% NTSC 色域，支持低亮度防屏闪功能，有效减少蓝光辐射。支持双模 5G，售价 2698 元起。
▎苹果关闭 iOS 13.3.1 降级通道
我们都知道苹果发布新系统后往往会关闭旧版系统的降级通道，在 iOS 13.4 发布一周后，苹果目前已关闭 iOS 13.3.1 的降级通道，这意味着用户将不能再通过苹果官方渠道降级至 iOS 13.3.1。目前苹果最新的系统版本为 iOS 13.4，而有消息称苹果将会很快发布 iOS 13.4.1 的第一个测试版。
▎Microsoft Editor上线
昨日，微软为 Office 365 应用宣布了多项基于云端的新功能，其中就是 Word、Outlook 以及为网页端提供了全新的 Microsoft Editor。如果你是 Office Insider 成员，那么现在可以通过最新的 Office Insider Fast 更新来体验这个全新的智能写作助手。在 Microsoft Editor 功能上线之后，将会替代现有的 Ideas 功能。
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