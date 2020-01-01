科学家用污水传感器来帮助追踪新冠病毒

有一个科学机构一直致力于通过分析我们的污水含量来揭示有关人类行为和公共健康的问题，这种技术被称为基于废水的流行病学（WBE），这已成为一种非常有价值的工具，并已被世界各地当局广泛采用，如今处于尖端技术的科学家们希望使用它来帮助监测新冠病毒的暴发。从本质上讲，WBE 是一个过程，科学家可以在该过程中对从污水处理厂获取的样本进行化学分析，以了解其中的内容。某些代谢物的存在可以表明社区中非法药物的使用情况，例如，帮助政府更好地了解人们的毒品使用习惯。这仍然是 WBE 在全球使用的主要方式，但它所提供的功能远不止于此。科学家希望，可以在处理计划中安装远程传感器，而不是在实验室中进行繁琐的分析样品的过程，以揭示样品的内容，以提高效率。克兰菲尔德大学水科学研究所传感器技术团队现在将注意力转向了新冠病毒的研究上，该团队表示：“在社区无症状感染的情况下，或者当人们不确定自己是否受到感染时，通过纸质分析设备进行的社区实时污水检测可以确定该地区是否存在新冠病毒携带者，以便进行快速筛查，隔离和预防。”团队及其小组正在研究的纸质传感器将用于污水处理厂，以收集粪便和尿液中新冠病毒的生物标记物，这些标记物将进入污水处理系统。当折叠和展开时，传感器会过滤病原体的核酸，然后病原体的核酸与预装的试剂反应以显示某些感染的存在。重要的是，这种设备很便宜（成本不到 1 英镑），经过进一步改进后，将易于非专家使用。