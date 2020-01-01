三星发布AKG N400耳机：支持主动降噪

乔纳森森森 发表于: 03-31 20:53:27
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比Galaxy Buds+贵上一些。
三星刚刚发布了其 Galaxy Buds+ 更好的替代产品 AKG N400，这款耳机相对于 Galaxy Buds +进行了几项改进，但价格更高。
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新的 AKG N400 耳机采用主动降噪技术，这与 Galaxy Buds+ 有着明显的区别。而且，它们具有防水性能，这使其甚至比三星的 Galaxy Buds+ 更胜一筹。

根据三星的说法，AKG N400 耳机可提供长达 6 小时的电池续航，而启用主动降噪功能后则只有 5 小时。好消息是，借助充电盒你可以增加 6 个小时的播放时间。

更重要的是，AKG N400 功能支持 Bixby、Siri 和 Google Assistant，因此你可以轻易地使用语音命令。最后，接听电话和调节音量则可以从正确的位置轻松完成。
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AKG N400 目前已在韩国推出，但它们可能会在某个时候在全球范围内推出。它的价格约为 190 美元（约 1347 元），比 Galaxy Buds+ 高出 40 美元左右，但许多人可能愿意为获得这些额外的功能而买单。另外，它们有三种不同的颜色：黑色，银色和海军蓝色。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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gjssss
沙发

好东西

昨天 21:09
来自 iPhone 11 Pro Max
风若Kyrie
板凳
AKG应该还是可以的。
昨天 21:21
来自 威锋网页版
薛之谦1
地板

感觉还不错

昨天 22:01
来自 iPhone XR
ZHU爺
4 楼

银色的算是超爱了 一直在考虑bud+ 就是因为没有降噪犹豫不决 着刚好解决了我的刚需 上市就买个

昨天 22:46
来自 iPhone 6S
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蓝翔技工臭狗熊
5 楼
引用 @ZHU爺 的回复

银色的算是超爱了 一直在考虑bud+ 就是因为没有降噪犹豫不决 着刚好解决了我的刚需 上市就买个

不考虑延迟问题吗？

昨天 23:04
来自 iPhone XS Max
来给爸爸抠脚
6 楼

银色

昨天 23:07
来自 iPhone XS Max
wzj1613
7 楼

卧槽 可以啊 来来

1小时前
来自 iPhone 11 Pro