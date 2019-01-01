以色列网站：iOS 13.4.1首个测试版或近日发布

根据以色列网站 The Verifier 的报道，苹果计划在未来几天内发布带有错误修复的 iOS 13.4.1 的第一个测试版。该报道还暗示，今年苹果将不会带来 iOS 13.5 更新，这并不令人感到意外，因为苹果公司之前几年从未发布过像 iOS 12.5 或 iOS 11.5 这样的 iOS 版本。 取而代之的是，苹果显然计划针对 iOS 13 进行三个漏洞修复更新，预计 iOS 13 的最后一个版本号为 iOS 13.4.4。值得一提的是，The Verifier 本月分享了几则关于苹果的传闻，例如声称下一代 Apple Watch 将支持指纹认证，而儿童模式即将登陆 tvOS。过去该网站传出了一些准确的消息，不过也有“报错”的时候。考虑到目前疫情的影响，苹果的软件更新计划和时间表可能会比平时更加“波动”。至于 iOS 14，如无意外将会在今年线上的 WWDC 上和大家见面。