以色列网站：iOS 13.4.1首个测试版或近日发布
乔纳森森森 发表于: 03-31 20:28:52
来自 威锋网页版
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就让我们拭目以待。
根据以色列网站 The Verifier 的报道，苹果计划在未来几天内发布带有错误修复的 iOS 13.4.1 的第一个测试版。
该报道还暗示，今年苹果将不会带来 iOS 13.5 更新，这并不令人感到意外，因为苹果公司之前几年从未发布过像 iOS 12.5 或 iOS 11.5 这样的 iOS 版本。 取而代之的是，苹果显然计划针对 iOS 13 进行三个漏洞修复更新，预计 iOS 13 的最后一个版本号为 iOS 13.4.4。
值得一提的是，The Verifier 本月分享了几则关于苹果的传闻，例如声称下一代 Apple Watch 将支持指纹认证，而儿童模式即将登陆 tvOS。过去该网站传出了一些准确的消息，不过也有“报错”的时候。
考虑到目前疫情的影响，苹果的软件更新计划和时间表可能会比平时更加“波动”。至于 iOS 14，如无意外将会在今年线上的 WWDC 上和大家见面。
该报道还暗示，今年苹果将不会带来 iOS 13.5 更新，这并不令人感到意外，因为苹果公司之前几年从未发布过像 iOS 12.5 或 iOS 11.5 这样的 iOS 版本。 取而代之的是，苹果显然计划针对 iOS 13 进行三个漏洞修复更新，预计 iOS 13 的最后一个版本号为 iOS 13.4.4。
值得一提的是，The Verifier 本月分享了几则关于苹果的传闻，例如声称下一代 Apple Watch 将支持指纹认证，而儿童模式即将登陆 tvOS。过去该网站传出了一些准确的消息，不过也有“报错”的时候。
考虑到目前疫情的影响，苹果的软件更新计划和时间表可能会比平时更加“波动”。至于 iOS 14，如无意外将会在今年线上的 WWDC 上和大家见面。
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