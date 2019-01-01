以色列网站：iOS 13.4.1首个测试版或近日发布

乔纳森森森 发表于: 03-31 20:28:52
来自 威锋网页版
4685
16
只看作者
就让我们拭目以待。
根据以色列网站 The Verifier 的报道，苹果计划在未来几天内发布带有错误修复的 iOS 13.4.1 的第一个测试版。
image
该报道还暗示，今年苹果将不会带来 iOS 13.5 更新，这并不令人感到意外，因为苹果公司之前几年从未发布过像 iOS 12.5 或 iOS 11.5 这样的 iOS 版本。 取而代之的是，苹果显然计划针对 iOS 13 进行三个漏洞修复更新，预计 iOS 13 的最后一个版本号为 iOS 13.4.4。

值得一提的是，The Verifier 本月分享了几则关于苹果的传闻，例如声称下一代 Apple Watch 将支持指纹认证，而儿童模式即将登陆 tvOS。过去该网站传出了一些准确的消息，不过也有“报错”的时候。

考虑到目前疫情的影响，苹果的软件更新计划和时间表可能会比平时更加“波动”。至于 iOS 14，如无意外将会在今年线上的 WWDC 上和大家见面。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(16)
只看作者
正序查看 倒序查看
鑫动加速
沙发

啥时候交通卡出来了在升，感觉有点不妙。以苹果的尿性估计会在iOS14了

昨天 20:35
来自 iPhone X
查看7条回复
jdtang
板凳
引用 @鑫动加速 的回复

啥时候交通卡出来了在升，感觉有点不妙。以苹果的尿性估计会在iOS14了

你猜的完全有可能，你看暗黑模式，当年从ios10一直吹到ios13才肯出。
昨天 20:56
来自 威锋网页版
鑫动加速
地板
引用 @jdtang 的回复
你猜的完全有可能，你看暗黑模式，当年从ios10一直吹到ios13才肯出。

😂香港去年都说年底前支持八达通，但到现在也没有，估计也到今年的iOS 14了

昨天 21:00
来自 iPhone X
手机锋友538kr6d
4 楼

搞不好今晚就出来了，周三周四凌晨。

昨天 21:38
来自 iPhone 8
薛之谦1
5 楼

UI太美了

昨天 22:01
来自 iPhone XR
威缝网
6 楼

这么说的话之前苹果还没有发布过5.2、6.2、7.2这样的系统呢， 所以这不是苹果不会发布X.5.X系统的理由。。

昨天 22:10
来自 iPhone X
找不回那个我
7 楼

13.4挺省电的，就是bug多。长按设置蓝牙闪退，拨号拨打和挂断闪桌面背景，挂断状态丢失（只剩时间）

昨天 22:43
来自 iPhone 8
邓萃雯
8 楼
你就别折腾了，13.8也是一个逼味儿
昨天 22:53
来自 威锋网页版
蓝翔技工臭狗熊
9 楼
引用 @鑫动加速 的回复

啥时候交通卡出来了在升，感觉有点不妙。以苹果的尿性估计会在iOS14了

挤牙膏嘛，现在给你了谁还升级14，然后14旧设备升级以后各种不流畅，然后你就有换机的想法了。

昨天 23:10
来自 iPhone XS Max
623404355
10 楼
引用 @鑫动加速 的回复

😂香港去年都说年底前支持八达通，但到现在也没有，估计也到今年的iOS 14了

去年香港有￼暴动事件

昨天 23:26
来自 iPhone XS Max
首页 12 尾页 / 2 页