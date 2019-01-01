小米公布2019年财报：手机出货1.25亿台

今天下午，小米公布 2019 年全年业绩财报，各项业务逆势增长，超出市场预期。小米 2019 全年总收入首次突破 2000 亿元，达到 2058 亿元，同比增长 17.7％。经调整后全年净利润为 115 亿元，同比增长 34.8％。截止 2019 年底，小米现金总储备达到 660 亿元。2020 年研发投入预计将超过 100 亿元。2019 年，小米智能手机全年收入 1221 亿元，出货量 1.25 亿台，市场份额稳居全球前四。2019 年第四季度逆势同比增长 30.5％。手机收入占总营收的 59.3%。小米电视国内年出货量超 1000 万台，成为国内首个年出货突破 1000 万台的电视品牌；全球出货量则达到 1280 万台，同比增长 51.9％，全球排名第五。截至 2019 年 12 月 31 日，小米 IoT 平台已连接设备数达到 2.35 亿(不包括手机和笔记本)，同比增长 55.6％。拥有五件及以上 IoT 产品的用户达到 410 万，同比增长 77.3％。2019 年，小米互联网收入 198 亿元，同比增长 24.4％，MIUI 全球月活用户达 3.1 亿人，同比增长 27.9％。在海外市场，小米 2019 年取得收入 912 亿元，同比增长 30.4％。小米已进入 90 多个国家和地区，智能手机业务在 40 多个国家和地区排名前五。