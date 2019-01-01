小米公布2019年财报：手机出货1.25亿台
乔纳森森森 发表于: 03-31 20:11:00
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各项业务逆势增长。
今天下午，小米公布 2019 年全年业绩财报，各项业务逆势增长，超出市场预期。
小米 2019 全年总收入首次突破 2000 亿元，达到 2058 亿元，同比增长 17.7％。经调整后全年净利润为 115 亿元，同比增长 34.8％。
截止 2019 年底，小米现金总储备达到 660 亿元。2020 年研发投入预计将超过 100 亿元。2019 年，小米智能手机全年收入 1221 亿元，出货量 1.25 亿台，市场份额稳居全球前四。2019 年第四季度逆势同比增长 30.5％。手机收入占总营收的 59.3%。
小米电视国内年出货量超 1000 万台，成为国内首个年出货突破 1000 万台的电视品牌；全球出货量则达到 1280 万台，同比增长 51.9％，全球排名第五。
截至 2019 年 12 月 31 日，小米 IoT 平台已连接设备数达到 2.35 亿(不包括手机和笔记本)，同比增长 55.6％。拥有五件及以上 IoT 产品的用户达到 410 万，同比增长 77.3％。
2019 年，小米互联网收入 198 亿元，同比增长 24.4％，MIUI 全球月活用户达 3.1 亿人，同比增长 27.9％。
在海外市场，小米 2019 年取得收入 912 亿元，同比增长 30.4％。小米已进入 90 多个国家和地区，智能手机业务在 40 多个国家和地区排名前五。
小米 2019 全年总收入首次突破 2000 亿元，达到 2058 亿元，同比增长 17.7％。经调整后全年净利润为 115 亿元，同比增长 34.8％。
截止 2019 年底，小米现金总储备达到 660 亿元。2020 年研发投入预计将超过 100 亿元。2019 年，小米智能手机全年收入 1221 亿元，出货量 1.25 亿台，市场份额稳居全球前四。2019 年第四季度逆势同比增长 30.5％。手机收入占总营收的 59.3%。
小米电视国内年出货量超 1000 万台，成为国内首个年出货突破 1000 万台的电视品牌；全球出货量则达到 1280 万台，同比增长 51.9％，全球排名第五。
截至 2019 年 12 月 31 日，小米 IoT 平台已连接设备数达到 2.35 亿(不包括手机和笔记本)，同比增长 55.6％。拥有五件及以上 IoT 产品的用户达到 410 万，同比增长 77.3％。
2019 年，小米互联网收入 198 亿元，同比增长 24.4％，MIUI 全球月活用户达 3.1 亿人，同比增长 27.9％。
在海外市场，小米 2019 年取得收入 912 亿元，同比增长 30.4％。小米已进入 90 多个国家和地区，智能手机业务在 40 多个国家和地区排名前五。