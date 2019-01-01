小米公布2019年财报：手机出货1.25亿台

乔纳森森森 发表于: 03-31 20:11:00
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各项业务逆势增长。
今天下午，小米公布 2019 年全年业绩财报，各项业务逆势增长，超出市场预期。
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小米 2019 全年总收入首次突破 2000 亿元，达到 2058 亿元，同比增长 17.7％。经调整后全年净利润为 115 亿元，同比增长 34.8％。

截止 2019 年底，小米现金总储备达到 660 亿元。2020 年研发投入预计将超过 100 亿元。2019 年，小米智能手机全年收入 1221 亿元，出货量 1.25 亿台，市场份额稳居全球前四。2019 年第四季度逆势同比增长 30.5％。手机收入占总营收的 59.3%。

小米电视国内年出货量超 1000 万台，成为国内首个年出货突破 1000 万台的电视品牌；全球出货量则达到 1280 万台，同比增长 51.9％，全球排名第五。

截至 2019 年 12 月 31 日，小米 IoT 平台已连接设备数达到 2.35 亿(不包括手机和笔记本)，同比增长 55.6％。拥有五件及以上 IoT 产品的用户达到 410 万，同比增长 77.3％。

2019 年，小米互联网收入 198 亿元，同比增长 24.4％，MIUI 全球月活用户达 3.1 亿人，同比增长 27.9％。

在海外市场，小米 2019 年取得收入 912 亿元，同比增长 30.4％。小米已进入 90 多个国家和地区，智能手机业务在 40 多个国家和地区排名前五。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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手机锋友wlwjkpl
沙发

众所周知威锋都是米粉

昨天 20:18
来自 iPhone XS Max
热布巴拉
板凳

这么多年周围竟然没见谁用，我是销售，经常到处出差，接触的人也挺多，用华为的人还是更多。

昨天 20:28
来自 iPhone 11
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ZHU爺
地板

说实话 感觉小米去年到现在产品线基本已经很明朗了 产品力也有诚意 就希望接下来可以把品牌形象提上去 有一说一 现在小米还是没有足够的吸引高端用户的品牌力

昨天 20:35
来自 iPhone 6S
查看1条回复
shining668
4 楼
除了手机外，其它的小米产品也不错。
昨天 20:48
来自 威锋网页版
粗去丸
5 楼
除了手机，小米全家桶smile
昨天 20:58
来自 威锋网页版
琦帅86
6 楼

小米的智能家居确实不错，连接米家后挺好用的

昨天 21:37
来自 iPhone 11 Pro Max
手机锋友bltrfkb
7 楼
引用 @热布巴拉 的回复

这么多年周围竟然没见谁用，我是销售，经常到处出差，接触的人也挺多，用华为的人还是更多。

年龄和职位不太一样，小米年轻人用的多

昨天 21:43
来自 iPhone XR
佩奇的师傅佩斯
8 楼
引用 @热布巴拉 的回复

这么多年周围竟然没见谁用，我是销售，经常到处出差，接触的人也挺多，用华为的人还是更多。

学生多，而已还是男学生

昨天 23:46
来自 iPhone 6S
skyteeth
9 楼
引用 @ZHU爺 的回复

说实话 感觉小米去年到现在产品线基本已经很明朗了 产品力也有诚意 就希望接下来可以把品牌形象提上去 有一说一 现在小米还是没有足够的吸引高端用户的品牌力

看看小米得股价

昨天 23:50
来自 iPhone X
dogbeat11000
10 楼
屹立不倒，不是因为这头牛
39分钟前
来自 威锋网页版