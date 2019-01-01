DxOMark最新评分：华为P40 Pro 128分登顶

国产主流厂商都基本上发布了上半年的旗舰手机，在华为发布新机之后，许多人都会关心 DxOMark 的评分出炉，尤其是P40系列的主打卖点就是拍照能力。发布会几天之后，DxOMark 官方终于公布了华为 P40 Pro 的最终成绩——综合 128 分，拍照 140 分，视频 105 分，蝉联手机拍照之王，同时也创下了 DxOMark 评分的新高。华为 P40 Pro 128 分的成绩是 DxOMark 迄今为止，在所有类别中测试中最好的设备。其变焦能力尤为让人印象深刻，相比竞品拥有更好的细节和更少的早点。而主摄则拥有性能最佳的自动对焦系统，并提供了迄今为止最佳的质感、噪点平衡。DXO 表示，P40 Pro 在夜间和低光环境下的图像效果也比测前测试过的任何设备都要好，并且其人像模式的散景模拟也是目前见过最好之一。此外，超广角镜头的图像质量同类领先。哦，别忘了，他还是最佳的视频拍摄设备。以下为最新的榜单：