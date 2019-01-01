DxOMark最新评分：华为P40 Pro 128分登顶

乔纳森森森 发表于: 03-31 18:47:58
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创下了DxOMark评分的新高。
国产主流厂商都基本上发布了上半年的旗舰手机，在华为发布新机之后，许多人都会关心 DxOMark 的评分出炉，尤其是P40系列的主打卖点就是拍照能力。
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发布会几天之后，DxOMark 官方终于公布了华为 P40 Pro 的最终成绩——综合 128 分，拍照 140 分，视频 105 分，蝉联手机拍照之王，同时也创下了 DxOMark 评分的新高。

华为 P40 Pro 128 分的成绩是 DxOMark 迄今为止，在所有类别中测试中最好的设备。其变焦能力尤为让人印象深刻，相比竞品拥有更好的细节和更少的早点。而主摄则拥有性能最佳的自动对焦系统，并提供了迄今为止最佳的质感、噪点平衡。

DXO 表示，P40 Pro 在夜间和低光环境下的图像效果也比测前测试过的任何设备都要好，并且其人像模式的散景模拟也是目前见过最好之一。此外，超广角镜头的图像质量同类领先。哦，别忘了，他还是最佳的视频拍摄设备。

以下为最新的榜单：
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ZHU爺
沙发

充钱肯定充了 实力也是有的 对焦速度 hdr这些历代的短板也有得到明显的提升 去实体店体验了下 偏色没有说的那么严重 但是也可能是室内光线不是很复杂的原因 质感这次磨砂的后盖超级舒服 就是没用x轴线性马达 和这么大的开孔 不支持支付级人脸识别有点遗憾 不过个人更愿意等下半年的mate40

1小时前
来自 iPhone 6S
薛之谦1
板凳

emm

1小时前
来自 iPhone XR
非插急射
地板

呵呵，有什么用？

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
手机锋友7rt68cj
4 楼

0202年了不会还有人关注这个榜吧

1小时前
来自 iPhone XS Max
Kiki贰
5 楼

拍照还是挺厉害 但是影音方面有待补强 这样看来 下半年的mata40非常值得入手⸂⸂⸜👊⸝⸃⸃

1小时前
来自 iPhone XS Max
jingxin1314
6 楼

够用就好了

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
Ishq_Tera
7 楼

HWMark

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
小芒果七号
8 楼

现在拍照已经够用了，得考虑开发摄像头其他应用场景

1小时前
来自 iPhone XS Max
dvj198645
9 楼

和三星s10比？怎么不和三星十年前的手机比？s20ultra没看到是瞎了吗？

1小时前
来自 iPhone 7
华铭Sean
10 楼

再好也是我玩不起的机

59分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
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