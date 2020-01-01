三星年底将砍掉中国和韩国的 LCD 屏幕生产线
MarcusKei 发表于: 03-31 16:18:16
来自 威锋网页版
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今年 iPhone 也要全面步入 OLED 时代了。
随着越来越多的电子设备转向 OLED 屏幕，此前的「霸主」LCD 液晶屏幕的日子越来越难过，除了 iPhone 11、iPhone XR，市面上大多数手机都清一色配备了 OLED 面板。
由于需求下降和产量过剩，作为最早布局 OLED 屏幕技术的厂商，三星旗下的 Samsung Display 近日宣布将在 2020 年底之前停止中国和南韩所有的 LCD 面板产品线。
在路透社获得的一份来自官方的声明中，三星表示对于此前已经下单的 LCD 订单，他们将保证供应在年底之前保持正常，而 2020 年底之后中国和韩国的生产线将停止生产 LCD 面板，其中韩国的两条生产线中的一条将会被升级改造，但中国生产线暂未明确的改造计划。
除了三星显示，LG Display 在今年早些时候也已经表示韩国的 LCD 面板生产线将在 2020 年底停止。
事实上，今天秋季苹果将推出的新 iPhone 也极有可能为「全 OLED 阵容」。
根据产业分析师郭明錤和摩根大通分析师此前的预测，今年秋季可能推出的四款新 iPhone 将全面搭载 OLED 屏幕，一改此前的 LCD+OLED 双路线，但苹果仍有可能在 OLED 屏幕显示效果上做出区分，其中两款高端新 iPhone 或将使用三星独家的 Y-OCTA 显示技术，屏幕更薄，而且显示效果也将得到升级。
由于需求下降和产量过剩，作为最早布局 OLED 屏幕技术的厂商，三星旗下的 Samsung Display 近日宣布将在 2020 年底之前停止中国和南韩所有的 LCD 面板产品线。
在路透社获得的一份来自官方的声明中，三星表示对于此前已经下单的 LCD 订单，他们将保证供应在年底之前保持正常，而 2020 年底之后中国和韩国的生产线将停止生产 LCD 面板，其中韩国的两条生产线中的一条将会被升级改造，但中国生产线暂未明确的改造计划。
除了三星显示，LG Display 在今年早些时候也已经表示韩国的 LCD 面板生产线将在 2020 年底停止。
事实上，今天秋季苹果将推出的新 iPhone 也极有可能为「全 OLED 阵容」。
根据产业分析师郭明錤和摩根大通分析师此前的预测，今年秋季可能推出的四款新 iPhone 将全面搭载 OLED 屏幕，一改此前的 LCD+OLED 双路线，但苹果仍有可能在 OLED 屏幕显示效果上做出区分，其中两款高端新 iPhone 或将使用三星独家的 Y-OCTA 显示技术，屏幕更薄，而且显示效果也将得到升级。
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