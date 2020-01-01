疫情之下，苹果员工是如何在家办公的
MarcusKei 发表于: 03-31 14:38:59
来自 威锋网页版
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保密文化下的在家办公。
在疫情的大环境下，在家办公成为了大多数公司的新选择，背后的原因除了兼顾到员工的健康安全，来自政府方面的施压也是诱因。苹果美国总部所在的旧金山湾区最近发布了一项新的法令，将「就地避难」令延长至 5 月 1 日，在这期间非必要的户外活动将被禁止，这也就意味着在家办公或将继续持续到四月底。
早在三月初时苹果就表示如果工作允许的话，建议员工在家办公，覆盖范围包括 Apple Park 园区、西雅图、韩国、日本、意大利等不同地区和国家的员工。如今这项政策已经实行了将近一个月，外媒采访了多位在家办公的苹果员工，了解在疫情之下，苹果员工是如何在家办公的。
保密文化作为苹果内部最大特色之一，确保了许多产品能够在最终发布时带来惊喜，但是在远程办公的场景下，近乎苛刻的保密文化却可能成为工作顺利进行的绊脚石。在接受外媒采访的苹果员工中，有些人表示由于部分设备不太可能被带出园区，例如 3D 打印机和其他敏感原件等，这使得他们的工作很难继续进行下去，部分新产品的原型设计也不得不暂时搁置。
此外由于部分产品的开发需要与远在大洋彼岸的中国加工厂交换意见，一般来说负责这项工作的员工会直接飞到中国面对面参与，但由于旅行限制的原因，加上中国和旧金山有着 15 个小时的时差，部分负责硬件开发的苹果员工开始上起了「夜班」。
虽然一些涉及机密的项目苹果采取了严苛的管理，但在其他方面苹果也在尽量做出灵活调整。
拿远程协作来说，虽然苹果建议员工通过 FaceTime 或 iMessage 等自家产品来交流，但也不阻止他们使用 Slack，WebEx 和 Box 等第三方工具，因为无论是 FaceTime 还是 iMessage 更多的还是面向普通消费场景而非商务工作场景，后者往往更注重多人协作功能。
而一部分负责软件开发的苹果员工也被允许将装有新系统的设备带回家中，但他们需要保证项目的保密性，甚至不能向家人透露任何开发进度，此外这些携带原型设备在家办公的员工需要提前获得管理层的批准，并且苹果的高级副总裁也会偶尔抽查这些人员的名单，确保将原型机带回家中的员工是符合资格的。
值得一提的是，为了确保员工在家办法的效率，苹果将对员工自行购买的办公设备（人体工学桌椅、显示器等）予以报销，并且还在内部发起了一项「竞赛」，要求员工分享不涉及机密的在家办公照片。
早在三月初时苹果就表示如果工作允许的话，建议员工在家办公，覆盖范围包括 Apple Park 园区、西雅图、韩国、日本、意大利等不同地区和国家的员工。如今这项政策已经实行了将近一个月，外媒采访了多位在家办公的苹果员工，了解在疫情之下，苹果员工是如何在家办公的。
保密文化作为苹果内部最大特色之一，确保了许多产品能够在最终发布时带来惊喜，但是在远程办公的场景下，近乎苛刻的保密文化却可能成为工作顺利进行的绊脚石。在接受外媒采访的苹果员工中，有些人表示由于部分设备不太可能被带出园区，例如 3D 打印机和其他敏感原件等，这使得他们的工作很难继续进行下去，部分新产品的原型设计也不得不暂时搁置。
此外由于部分产品的开发需要与远在大洋彼岸的中国加工厂交换意见，一般来说负责这项工作的员工会直接飞到中国面对面参与，但由于旅行限制的原因，加上中国和旧金山有着 15 个小时的时差，部分负责硬件开发的苹果员工开始上起了「夜班」。
虽然一些涉及机密的项目苹果采取了严苛的管理，但在其他方面苹果也在尽量做出灵活调整。
拿远程协作来说，虽然苹果建议员工通过 FaceTime 或 iMessage 等自家产品来交流，但也不阻止他们使用 Slack，WebEx 和 Box 等第三方工具，因为无论是 FaceTime 还是 iMessage 更多的还是面向普通消费场景而非商务工作场景，后者往往更注重多人协作功能。
而一部分负责软件开发的苹果员工也被允许将装有新系统的设备带回家中，但他们需要保证项目的保密性，甚至不能向家人透露任何开发进度，此外这些携带原型设备在家办公的员工需要提前获得管理层的批准，并且苹果的高级副总裁也会偶尔抽查这些人员的名单，确保将原型机带回家中的员工是符合资格的。
值得一提的是，为了确保员工在家办法的效率，苹果将对员工自行购买的办公设备（人体工学桌椅、显示器等）予以报销，并且还在内部发起了一项「竞赛」，要求员工分享不涉及机密的在家办公照片。