运动品牌New Balance开始生产口罩

疫情期间由于医疗物资的紧缺，不少公司都开始将旗下的生产线转为生产医疗紧急物资，近日运动品牌 New Balance 也加入到了这一行列中来。New Balance 近日在社交媒体上推出了这样一张海报并配文：Made shoes yesterday.Making masks today.（过去造鞋子，现在造口罩）很显然，New Balance 是开始利用自己的产线来生产口罩了，该公司的声明这样写道：“我们在马萨诸塞州劳伦斯的工厂已经开始生产口罩，而在不久后，新英格兰地区的其它几家工厂也将投入到口罩的生产当中。我们正在和政府官员和当地的医疗机构以及美国其它联营企业和检测设备生产商协调，在疫情之下出一份力。”美国是目前世界上疫情最为严重的国家，累计确诊病例已经超过 16 万人。