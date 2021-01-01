苹果有意收购AR屏显制造商Plessey

据外媒 The Information 报道，苹果公司最近考虑收购英国公司 Plessey Semiconductors，后者是增强现实设备所用 Micro-LED 显示器的制造商。报道称，Plessey 与 Facebook 达成了一项许可协议，该协议显示它希望打造“一种眼镜外形，一种可以让设备融入，并让我们可以与朋友，家人和周围的环境更多地在一起的产品”。而除了这家社交巨头之外，苹果对这家公司也非常感兴趣。近年来，苹果对增强现实（AR）表现出了浓厚的兴趣，它通过 ARKit 和 RealityKit 等框架，诸如 Reality Composer 和 Reality Converter 之类的创意工具以及新 iPad Pro 上的 LiDAR 扫描仪之类的硬件大力推动了这一领域的发展。而在今年下半年发布的新 iPhone中，也有望加入更多为 AR 而准备的功能。多个报道表明，苹果计划在 2021 年或 2022 年发布组合式的 AR / VR 头戴设备，然后在 2022 年或 2023 年发布更时尚的AR眼镜。上周，MacRumors 报道了类似 HTC Vive Focus 的通用控制器的照片，显示苹果似乎正在测试其 AR / VR 头戴设备。