Apple Watch运动圆环功能会有儿童模式更新
乔纳森森森 发表于: 03-31 11:23:41
来自 威锋网页版
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成人的运动圆环并不适合儿童使用。
9to5Mac 本月初独家报道了 iOS 14 和 watchOS 7 将包含新的 SchoolTime（上课时间）模式和 kid（儿童）模式。 后者的功能包括父母可以为孩子设置和管理 Apple Watch 的功能。
每个 Apple Watch 帐户当前都能连接到一个 iPhone 的 Apple ID。通过这种新模式，父母可以通过自己的 iPhone 来管理孩子的 Apple Watch，并且不需要孩子拥有独立的 iPhone。
如果开发中的这一功能于今年完成并发布，那么 Apple Watch 对孩子们的作用将比以往任何时候都要好得多，但是运动追踪将如何工作？今天 9to5Mac 给出了新的解答：
关于圆环
Apple Watch 可跟踪成年人的健康状况，某些健康功能（例如 ECG）甚至具有年龄限制，因为它们无法为孩子提供准确的数据。当然，苹果正在考虑如何对小龄用户们进行运动追踪。
在以这种新的儿童模式配置 Apple Watch 时，苹果将首次对健身运动进行不同的处理。运动圆环目前包括三个指标：
·红色表示快步走或跑步等剧烈运动消耗的卡路里
·绿色为今天运动的分钟数
·蓝色表示站立或坐轮椅时的不同小时数
从技术上来说，红色圆环显示的是每天燃烧的活动卡路里数与总卡路里数之比。整个系统可能会给孩子们带来麻烦，或者鼓励错误的运动方式，因此有必要使用一个新系统。
孩童体验
Apple Watch 会改为以运动时间代替运动圆环的有效卡路里度量。例如，Apple Watch 可以追踪全天 90 分钟运动的目标，而不是消耗 500 卡路里的活动热量。
花太多时间在沙发上或玩电子游戏？运动圆环的这种面向儿童的版本非常适合鼓励孩子们更加活跃。与标准运动圆环相比，该功能还可以更好地奖励孩子们在户外玩耍或参加体育运动等活动。
新功能可能会在今年晚些时候通过新的 Apple Watch 进行软件更新而提供。
每个 Apple Watch 帐户当前都能连接到一个 iPhone 的 Apple ID。通过这种新模式，父母可以通过自己的 iPhone 来管理孩子的 Apple Watch，并且不需要孩子拥有独立的 iPhone。
如果开发中的这一功能于今年完成并发布，那么 Apple Watch 对孩子们的作用将比以往任何时候都要好得多，但是运动追踪将如何工作？今天 9to5Mac 给出了新的解答：
关于圆环
Apple Watch 可跟踪成年人的健康状况，某些健康功能（例如 ECG）甚至具有年龄限制，因为它们无法为孩子提供准确的数据。当然，苹果正在考虑如何对小龄用户们进行运动追踪。
在以这种新的儿童模式配置 Apple Watch 时，苹果将首次对健身运动进行不同的处理。运动圆环目前包括三个指标：
·红色表示快步走或跑步等剧烈运动消耗的卡路里
·绿色为今天运动的分钟数
·蓝色表示站立或坐轮椅时的不同小时数
从技术上来说，红色圆环显示的是每天燃烧的活动卡路里数与总卡路里数之比。整个系统可能会给孩子们带来麻烦，或者鼓励错误的运动方式，因此有必要使用一个新系统。
孩童体验
Apple Watch 会改为以运动时间代替运动圆环的有效卡路里度量。例如，Apple Watch 可以追踪全天 90 分钟运动的目标，而不是消耗 500 卡路里的活动热量。
花太多时间在沙发上或玩电子游戏？运动圆环的这种面向儿童的版本非常适合鼓励孩子们更加活跃。与标准运动圆环相比，该功能还可以更好地奖励孩子们在户外玩耍或参加体育运动等活动。
新功能可能会在今年晚些时候通过新的 Apple Watch 进行软件更新而提供。