Apple Watch运动圆环功能会有儿童模式更新

9to5Mac 本月初独家报道了 iOS 14 和 watchOS 7 将包含新的 SchoolTime（上课时间）模式和 kid（儿童）模式。 后者的功能包括父母可以为孩子设置和管理 Apple Watch 的功能。每个 Apple Watch 帐户当前都能连接到一个 iPhone 的 Apple ID。通过这种新模式，父母可以通过自己的 iPhone 来管理孩子的 Apple Watch，并且不需要孩子拥有独立的 iPhone。如果开发中的这一功能于今年完成并发布，那么 Apple Watch 对孩子们的作用将比以往任何时候都要好得多，但是运动追踪将如何工作？今天 9to5Mac 给出了新的解答：Apple Watch 可跟踪成年人的健康状况，某些健康功能（例如 ECG）甚至具有年龄限制，因为它们无法为孩子提供准确的数据。当然，苹果正在考虑如何对小龄用户们进行运动追踪。在以这种新的儿童模式配置 Apple Watch 时，苹果将首次对健身运动进行不同的处理。运动圆环目前包括三个指标：红色表示快步走或跑步等剧烈运动消耗的卡路里绿色为今天运动的分钟数蓝色表示站立或坐轮椅时的不同小时数从技术上来说，红色圆环显示的是每天燃烧的活动卡路里数与总卡路里数之比。整个系统可能会给孩子们带来麻烦，或者鼓励错误的运动方式，因此有必要使用一个新系统。Apple Watch 会改为以运动时间代替运动圆环的有效卡路里度量。例如，Apple Watch 可以追踪全天 90 分钟运动的目标，而不是消耗 500 卡路里的活动热量。花太多时间在沙发上或玩电子游戏？运动圆环的这种面向儿童的版本非常适合鼓励孩子们更加活跃。与标准运动圆环相比，该功能还可以更好地奖励孩子们在户外玩耍或参加体育运动等活动。新功能可能会在今年晚些时候通过新的 Apple Watch 进行软件更新而提供。