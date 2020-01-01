彭博社：廉价iPad等一系列新品依然开发中

彭博社的最新报道今天深入探讨了整个 COVID-19 疫情期间苹果公司的远程工作情况，同时该报道还详细介绍了苹果的一些新产品仍在开发中。根据彭博社的报道，苹果正在开发可能最早在今年发布的几款新产品：包括更新的 HomePod 和 Apple TV，廉价的 iPad，新的 Apple Watch 和新的 iMac。该报道未涉及产品细节，而是关注了随着员工在家工作，苹果新的产品开发将继续进行。9to5Mac 已多次报道苹果正在开发新的 Apple TV，彭博社此前也曾报道苹果正在开发新的 HomePod，但细节尚不清楚。今天彭博社报道的重点是苹果公司新的远程办公文化。例如，苹果员工不仅使用苹果自家的服务进行通信，还使用 Slack 之类的东西。彭博社还重申，它认为“iPhone 12”有望按时发布。诸如 iOS 14 和 watchOS 7 之类的软件版本也“正步入正轨”。另外，苹果还允许硬件工程师将 iPhone 等未发布的新设备带回家。