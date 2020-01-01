彭博社：廉价iPad等一系列新品依然开发中

乔纳森森森 发表于: 03-31 10:55:02
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看来苹果还在准备着一波新品。
彭博社的最新报道今天深入探讨了整个 COVID-19 疫情期间苹果公司的远程工作情况，同时该报道还详细介绍了苹果的一些新产品仍在开发中。
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根据彭博社的报道，苹果正在开发可能最早在今年发布的几款新产品：包括更新的 HomePod 和 Apple TV，廉价的 iPad，新的 Apple Watch 和新的 iMac。

该报道未涉及产品细节，而是关注了随着员工在家工作，苹果新的产品开发将继续进行。9to5Mac 已多次报道苹果正在开发新的 Apple TV，彭博社此前也曾报道苹果正在开发新的 HomePod，但细节尚不清楚。

今天彭博社报道的重点是苹果公司新的远程办公文化。例如，苹果员工不仅使用苹果自家的服务进行通信，还使用 Slack 之类的东西。

彭博社还重申，它认为“iPhone 12”有望按时发布。诸如 iOS 14 和 watchOS 7 之类的软件版本也“正步入正轨”。另外，苹果还允许硬件工程师将 iPhone 等未发布的新设备带回家。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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mastermindleo
沙发
廉价ipad是要把芯片升级为A12了么
3小时前
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裂空恶魔
板凳
近万的廉价ipad吗？多点爆料，反正有一个中
3小时前
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手机锋友22arv5g
地板
‍卸载，浏览不成了，广告满天飞
3小时前
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蟹黄派丶
4 楼

Tm的，这广告真恶心，不注意就点到…艹…

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
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蟹黄派丶
5 楼
引用 @手机锋友22arv5g 的回复
‍卸载，浏览不成了，广告满天飞

太恶心了，不注意就点到

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
lemon04550
6 楼

没有新的ipad pro 呀

3小时前
来自 iPhone XS
粗去丸
7 楼
引用 @蟹黄派丶 的回复

Tm的，这广告真恶心，不注意就点到…艹…

网页版要好一点，开个插件就完美
3小时前
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蟹黄派丶
8 楼
引用 @粗去丸 的回复
网页版要好一点，开个插件就完美

恩，手机玩越狱，艹了…真恶心…

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
粗去丸
9 楼
引用 @蟹黄派丶 的回复

恩，手机玩越狱，艹了…真恶心…

确实
3小时前
来自 威锋网页版
蟹黄派丶
10 楼
引用 @粗去丸 的回复
确实

而且还tm流氓，之前最早的威锋不让用了，强制停止…艹了个DJ…

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
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