早高FENG：微软升级Microsoft 365/福特开始造呼吸机

▎微软升级 Microsoft 365

▎一加 8 系列 4 月 16 日发布

▎福特汽车开始造呼吸机

▎迪士尼高管集体降薪

据外媒报道,微软宣布将 Office 365 升级为 Microsoft 365,时间是 4 月 22 日,在中国大陆个人版每年 398 元,包含 6 名用户的家庭版每年 498 元。Microsoft 365 中涵盖了 Office、OneDrive 和 Outlook,并提供了两项新产品,包括 Family Safety 和 Teams for Consumers。一加官方微博宣布,其将在 4 月 16 日晚上 19 点通过线上发布会发布 One Plus 8 系列(一加 8)。官方的宣传口号是:“肉眼可见的出类拔萃”,官方强调,这是 2020 年最值得期待的 120Hz 屏幕,屏幕采样率达到了业界最高值 240Hz,JNCD<0.8,远远超过了行业标准(JNCD<2)和 iPhone 11 Pro Max(JNCD<0.9),将给消费者带来顶级 120Hz 屏幕体验。目前美国新冠疫情传播迅速,特别是医疗物资相当紧缺。因此不少公司都开始“不务正业”,福特汽车周一表示,将与通用电气医疗合作,在美国密歇根州生产 Airon Corp 设计的经 FDA 批准的呼吸机。福特表示,将在未来 100 天内在美国密歇根州生产 5 万台呼吸机,且将具备月产 3 万台的能力。由于疫情导致大多数企业不能正常工作,不少企业的高管都选择了带头主动降薪。根据媒体获得的内部电子邮件显示,迪士尼执行董事长、前 CEO 鲍勃-伊格将放弃薪水,而新任 CEO 鲍勃-查佩克将减薪 50%。查佩克在电子邮件中表示,其他迪士尼高管也将减薪。长期以来,伊格一直是娱乐和媒体行业薪酬最高的高管之一。2019 年他的收入为 4750 万美元,低于 2018 年的 6560 万美元。