美国线下零售店上架了一款 iPhone SE2 的保护壳

三月即将落下帷幕，传闻中的 iPhone SE2（也称 iPhone 9）似乎没有赶上三月的末班车，但这款产品依旧有可能在即将到来的四月亮相，因为最近美国百思买零售店出现了一款疑似为 iPhone SE2 的保护壳，这款来自 Urban Armor Gear 的保护壳在包装上写着适用型号为「2020 新款 4.7 英寸 iPhone」，后背的开孔也符合此前关于 iPhone SE2 的爆料，即外观设计接近与 iPhone 8，依旧为 LCD 非全面屏搭配内置 TouchID 的不可按压 Home 键的经典布局，而后置的单摄也极有可能为 1200 万像素广角摄像头。值得一提的是，出现这款保护壳的零售商被告知不得早于 4 月 5 号上架销售这款配件，这是否意味着 iPhone SE2 的正式发售很有可能在 4 月 5 号（北美时间）之前发生？需要注意的是，此前也有 iPhone SE2 的保护壳「被」上架，但主要是线上渠道，线下零售店出现未发布的 iPhone SE2 的保护壳还是首次，一般来说只有距离新品发布日期十分接近的时间点，线下零售店才会上架这些新配件。但 4 月 5 日（北美时间，周日）不太可能是苹果发新品的日期，按照之前的发布节奏，非周末的时间点可能性更高，