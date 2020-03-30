宝马氢燃料汽车i Hydrogen NEXT公布动力信息

乔纳森森森 发表于: 03-30 22:17:31
来自 威锋网页版
1118
10
只看作者
计划2022年小批量量产。
出于环保考虑以及响应相关政策，许多汽车厂商近年来都将发展重心转移到了新能源汽车上。在 2019 年法兰克福车展期间，宝马就正式发布了 i Hydrogen NEXT 车型。
image
i Hydrogen NEXT 是一款由氢燃料驱动的汽车，该车基于宝马 X5 打造而来。最大的特点是搭载了与丰田合作开发的氢燃料电池动力系统。日前宝马发布消息称，新车燃料电池系统的最大功率为 125kW，驱动系统综合最大功率可达 275kW。搭载两个 700Bar 的储氢罐，可容纳 6kg（12 斤）氢气，充满氢气只需要 3-4 分钟。
image
据宝马官方此前公布的消息显示，宝马集团计划 2022 年小批量量产搭载氢燃料电池电力驱动系统的 i Hydrogen NEXT 车型，并最早将于 2025 年开始为客户提供燃料电池汽车。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(10)
只看作者
正序查看 倒序查看
poilkk
沙发
续航能达到多少？
昨天 22:35
来自 威锋网页版
查看8条回复
q176363404
板凳
引用 @poilkk 的回复
续航能达到多少？

续你条7，没气就充气，还续航，问得太底b

昨天 22:45
来自 iPhone 11 Pro Max
poilkk
地板
引用 @q176363404 的回复

续你条7，没气就充气，还续航，问得太底b

你妈生你的时候把孩子扔了，把胎盘养大了吧？还是有妈生没爹教？满口喷粪的玩意！
昨天 22:47
来自 威锋网页版
q176363404
4 楼

对于没智商的人，算人吗？

昨天 22:48
来自 iPhone 11 Pro Max
q176363404
5 楼
引用 @poilkk 的回复
你妈生你的时候把孩子扔了，把胎盘养大了吧？还是有妈生没爹教？满口喷粪的玩意！

没智商的人算人吗

昨天 22:49
来自 iPhone 11 Pro Max
youeryuan
6 楼
引用 @q176363404 的回复

续你条7，没气就充气，还续航，问得太底b

不问续航？你个傻鸟找骂么，

昨天 22:54
来自 iPhone 8
q176363404
7 楼
引用 @youeryuan 的回复

不问续航？你个傻鸟找骂么，

你个傻叼，汽油车你怎么不问问续航，人家明明就写着装氢气的容量了￼

昨天 22:56
来自 iPhone 11 Pro Max
q176363404
8 楼
引用 @youeryuan 的回复

不问续航？你个傻鸟找骂么，

没长眼就多看看

image
昨天 22:57
来自 iPhone 11 Pro Max
youeryuan
9 楼
引用 @q176363404 的回复

没长眼就多看看

image

我四十米大刀怕不怕？不怕当我没说

昨天 22:59
来自 iPhone 8
luanll
10 楼
引用 @poilkk 的回复
续航能达到多少？

你们有病吧，楼主问问充一回气跑多远，不能一罐气跑200里吧，这都喷

3小时前
来自 iPhone X