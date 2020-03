宝马氢燃料汽车i Hydrogen NEXT公布动力信息

出于环保考虑以及响应相关政策,许多汽车厂商近年来都将发展重心转移到了新能源汽车上。在 2019 年法兰克福车展期间,宝马就正式发布了 i Hydrogen NEXT 车型。i Hydrogen NEXT 是一款由氢燃料驱动的汽车,该车基于宝马 X5 打造而来。最大的特点是搭载了与丰田合作开发的氢燃料电池动力系统。日前宝马发布消息称,新车燃料电池系统的最大功率为 125kW,驱动系统综合最大功率可达 275kW。搭载两个 700Bar 的储氢罐,可容纳 6kg(12 斤)氢气,充满氢气只需要 3-4 分钟。据宝马官方此前公布的消息显示,宝马集团计划 2022 年小批量量产搭载氢燃料电池电力驱动系统的 i Hydrogen NEXT 车型,并最早将于 2025 年开始为客户提供燃料电池汽车。