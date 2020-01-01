Mac版Pixelmator Pro更新：重新设计拾色器

今天著名的图片编辑工具 Pixelmator Pro 进行了更新，Pixelmator Pro 1.6 已经在 Mac App Store 中上架。此次更新带来了重新设计的拾色器和一些其它的增强功能，旨在提高用户的生产效率。Pixelmator 过去仅依赖于系统的颜色选择器。现在，用户有一个专用的拾色器工具可以接管侧边栏。你可以用自己的自定义颜色对其进行完全修改或替换，这些色板可以导出并与其他 Pixelmator 用户共享。现在，可以使用吸管在图像上对颜色进行采样，并且可以捕获周围像素的平均值。 滴管覆盖甚至可以为你显示与当前突出显示的颜色最接近的命名颜色。当然你也可以通过直接输入十六进制代码轻松地选择颜色。除此之外，版本 1.6 还包含了许多较小的增强功能。现在你可以在画布上拖动并选择多个对象，这将为你节省不少时间。你还可以轻松地查看文档中是否包含缺少的字体，并且字体菜单本身现在保留了最近使用的字体列表。只需滚动到弹出菜单的顶部即可。当然，本次更新也包含了许多性能改进和错误修复。目前该软件在 Mac App Store 的售价为 258 元。