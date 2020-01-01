荣耀30S发布：麒麟820芯片首秀

今天晚上荣耀召开了 2020 年的首场发布会，并发布了荣耀 30 系列的首款 5G 手机——荣耀 30S。荣耀 30S 首发搭载 7nm 麒麟 820 5G SOC 芯片，8 核 CPU 性能提升 27%、新架构 GPU 图形能力提升 38%、新升级 NPU AI 性能提升 73%。麒麟 820 搭载 1 个 2.36GHz 大核（A76）+3 个2.22GHz 中核（A76）+4 个1.84GHz 小核（A55），内部集成自研达芬奇 NPU。GPU 方面，麒麟 820 搭载Mali-G57 6核 GPU，并支持 GPU Turbo、Kirin Gaming+ 2.0 技术。同时，麒麟 820 采用麒麟 990 同款 Kirin ISP 5.0，支持 BM3D 单反机图像降噪和视频双域降噪。ISP 吞吐率提升 15％，能效提升 15％，照片降噪能力提升 30％，视频降噪能力提升 20％。网络方面，支持三大运营商五个频段 N1/N3/N41/N78/N79，支持 5G 智慧双卡。外观上，荣耀 30S 拥有 6.5 英寸魅眼全面屏、激光雕蚀中框腰线、侧边指纹识别、3D 双曲面玻璃后盖、多层膜片、3D 蝶羽光效。拍照方面，后置 6400 万像素四摄，支持 3 倍光学变焦、120 度超广角、4 厘米超微距、AIS 视频防抖、4K 视频录制、960fps 超级慢动作。其它方面，荣耀 30S 支持 40 W超级快充，内置 4000mAh 大电池。售价方面，8+128GB 版 2399 元，8+256GB 版 2699 元，3 月 30 日 21:00 开启预售。