东京奥运定于明年7月23日开幕

此前东京奥运会由于疫情的原因已经宣布延期一年，明年何时举办这项全球瞩目的盛事成为了体育迷们关心的话题。今天傍晚，据日本共同社消息，就新冠肺炎疫情而预计延迟1年左右的东京奥运会、残奥会，国际奥委会与东京奥组委、东京都政府等达成一致，东京奥运会将于 2021年 7 月 23 日开幕，8 月 8 日闭幕。另据日本广播协会（NHK）消息，东京残奥会将于 2021 年 8 月 24 日开幕，9 月 5 日闭幕。虽然原定于今年举办的 2020 年东京奥运会已经延期，但官方此前表示，明年依旧会采用“东京 2020”的名字，包括奥运会和残奥会在内的相关名称也不会因为年份的变更而更改为“东京 2021”。东京奥运的延期已经不可更改，而这也给日本当地造成了很大的经济损失，希望明年的奥运会能够一切顺利。