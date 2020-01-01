“动森”官方攻略上架：堪称“字典”级别

《集合啦！动物森友会》目前受到了广大的关注，无论你是玩家还是非玩家，可能都已经被“动森”的话题所包围。在游戏中我们会想尽一切办法来对无人岛进行探索，当无计可施的时候还会去查攻略，玩家们都很需要一本关于“动森”的百科全书。告诉玩家们一个好消息，由任天堂自家编辑部撰写的《集合啦！动物森友会》官方攻略书现已上架日本亚马逊，将于 4 月 28 日正式发售，售价 1650 日元（约合人民币 108 元）。需要指出的是，本攻略书厚达 1216 页。据商品信息介绍，本书有相当便捷、完整的索引，能够让玩家轻松查询所有的家具、如何和岛民们维持好关系以及如何培育花朵等等的细节攻略。本作相比之前的动森系列增加了大量的要素供玩家去探索，茶余饭后都被“动森”话题包围的你，这本“字典”级的攻略应该很适合你。