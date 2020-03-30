彭博社称今年的 5G iPhone 不会推迟，但其他新品就不一定了

随着新冠肺炎疫情在全球的流行，极度依赖全球产业链的苹果产品也感受到了不小的压力，除了已发布的产品产量告急以外，未发布的新产品也在这次疫情中受到了不小的考验，其中对苹果最重要的莫过于将在今年下半年登场的 5G iPhone。





首先是开发的延迟，外界传闻原定于 3 月上旬与加工厂商合作开发的 5G iPhone 被迫延期，而之后美国疫情导致员工不得不在家办公的情况也进一步延缓了开发进度。因此关于今年秋季 5G iPhone 可能推迟发布的传闻也越来越多，上周就传出了苹果已经开始在内部讨论将上市 2020 年新 iPhone 推迟数个月发布的可能性。

但彭博社在今天发布的报告中表示，今年的 5G iPhone 不会推迟发布，依旧会在传统的秋季发布会上登场。「有迹象表明，苹果产品在中国的主要加工厂正在慢慢回归正轨。知情人士说，由于大批量生产将在夏季之前开始，所以新一代支持 5G 的 iPhone 仍然会按照计划在秋季推出。」





此前产业分析师郭明錤曾经预测，苹果或在今年秋季推出 4 款 5G iPhone，分别为屏幕最大的 6.7 英寸版本、屏幕最小的 5.4 英寸版本，以及两款 6.1 英寸版本。预计新 iPhone 将采用类似于 iPhone 4 的平面中框设计，而且高端型号还会搭载新 iPad Pro 的 LiDAR 激光雷达扫描仪摄像头。

虽然 5G iPhone 可能会准时推出，但苹果未来的新产品则有可能受到影响，因为全球供应链正在新肺炎疫情的影响下备受考验，虽然中国的疫情已经接近尾声，但放眼全球，疫情导致的停工所带来的影响仍然不容乐观。





编辑于 2020-03-30 18:18:17