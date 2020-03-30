一加用户即将迎来息屏常显功能

一加用户最终可能会获得他们一直在期待的功能-AOD 息屏常显，该公司在其官方社交网站上发布了一条推文，指出 TOP 级的“always-on display（AOD）”屏幕常显功能已确定提上系统开发日程。即使在转向使用更节能的 OLED 技术后，一加仍没有在其机型中添加这一功能。与即使在显示黑色图像时也使用背光照明像素的 LCD 不同，OLED 可以打开和关闭单个像素，因此这些像素完全不消耗功率，这使得在 OLED 屏幕上使用常亮显示功能变得更加容易和合理。在当前一加手机上，尽管有息屏显示功能，但不能做到常显，而是提供了拿起手机显示或轻触屏幕显示两个选项。但是现在，情况将会改变。一加得出的结论是，添加常显功能将导致一到两个小时的电池损耗。但一加团队目前还在微调，以确保给用户推送最佳体验。目前尚不清楚一加是否会在下次版本更新中带来这一个功能，一加希望尽可能地做到功能和续航方面的平衡。