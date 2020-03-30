Astro Slide 是一款支持 5G 的全键盘 PDA 设备

MarcusKei 发表于: 03-30 17:09:07
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运行 Android 10+Linux 双系统，搭载联发科的天玑 1000 芯片。


在触屏智能手机大为流行的二十一世纪，市场偶尔会时不时吹来一阵「复古」风气，2018 年由 Planet Computers 推出的 Gemini PDA 就是一个例子。


这款搭载 5.9 英寸屏幕并运行 Android + Linux 双系统的「掌上电脑」最大的亮点是内置了薄膜全键盘，官方称 QWERTY 实体键盘的设计能够在回复邮件、编辑文档等轻办公的场景下更加游刃有余。最终这款产品在众筹网站 Indiegogo 上取得了将近 260 万美元的资金，以 284% 的支持率超额完成众筹。

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如今两年过去了，Planet Computers 继续打起了 PDA（掌上电脑）概念的主意，在众筹网站 Indiegogo 发起了新设备 Astro Slide 的众筹，这仍旧是一款运行 Android 10+Linux 双系统且配备实体全键盘的 PDA 设备，但内部配置和机身设计有了新的改动。

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和 Gemini PDA 采用开合设计并且只能配合键盘使用不同的是，Astro Slide 采用全新的 RockUp 滑动铰链设计，需要键盘时只需将机器侧滑并托起屏幕即可，而将键盘盖上之后这款设备又能够充当一部触屏智能手机使用，当然前提是你能够忍受整机约 300 克的重量。


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此外，Astro Slide 还是一部支持 NSA / SA 双频段的 5G 设备，处理器采用的是联发科的天玑 1000，搭配 LPDDR4X 6GB RAM + 128GB ROM 的运存组合，并且支持 Wi-Fi 6。


Astro Slide 售价 819 欧元（约合 6500 元），目前在 Indiegogo 的众筹价为 491 欧元（约合 3900 元），支持者将在项目成功后最早于 2021 年 3 月份获得这款设备。



编辑于 2020-03-30 17:32:13

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e447788
沙发
n...n...n..n900
5小时前
来自 威锋网页版
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lpf60701
板凳

想起了06年的多普达838

5小时前
来自 iPhone 11
手机锋友dajsscq
地板
想起了09年诺基亚的N9……
5小时前
来自 威锋网页版
汪汪王
4 楼

在这么小的键盘上打字还不如来个全键盘九宫格……或者就直接设计屏幕机身折叠，机身展开后接近全尺寸键盘……

5小时前
来自 iPhone 7 Plus
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汪汪王
5 楼
引用 @汪汪王 的回复

在这么小的键盘上打字还不如来个全键盘九宫格……或者就直接设计屏幕机身折叠，机身展开后接近全尺寸键盘……

最好还带个投影，插电或插移动电源时投影到墙上，岂不是更爽？

5小时前
来自 iPhone 7 Plus
永远挚爱
6 楼

想起了诺基亚N97

5小时前
来自 iPhone XS Max
手机锋友sz918y4
7 楼

想起了摩托罗拉里程碑

4小时前
来自 iPhone 6S
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视全饰美
8 楼

沙发

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Taitanoboa
9 楼

联发科不愧为国产之光，CPU都做到微型PC了，形状上起码有PC的样子

4小时前
来自 iPhone XS Max
熔岩好香
10 楼
引用 @e447788 的回复
n...n...n..n900

它还静静地躺在我的抽屉里！

4小时前
来自 iPhone 7
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