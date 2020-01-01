华为发布AX3无线路由：支持Wi-Fi 6+

乔纳森森森 发表于: 03-30 13:12:08
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听说能够实现多穿一堵墙。
今天上午华为通过线上的形式在国内发布 AX3 系列无线路由器，支持 Wi-Fi 6+，这也是全球首款 Wi-Fi 6+ 解决方案。全新的 AX3 系列路由包括两款产品：AX3 和 AX3 Pro。
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华为路由 AX3 系列搭载凌霄四核 1.4GHz CPU，支持 160MHz 大频宽，相比传统 WiFi 6 的 80MHz 频宽，近距离速度提升 1 倍，带来全球领先的 Wi-Fi 速率。注意，这款路由还可以兼容华为 Mate30 系列、华为 Mate20 系列、华为 MatePad系 列等支持 160MHz 大频宽的 Wi-Fi 5 设备。
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外形方面，AX3 系列采用简约风格设计，黑白两色，四根外置天线。性能方面，华为 AX3 系列路由器的无线速度可达 3000Mbps，针对中国家庭墙多壁厚的特点，能够实现多穿一堵墙。

目前，AX3 系列路由器的价格尚未公布。目前市面上支持 Wi-Fi 6 的路由器不多，有需求的朋友可以多加关注。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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WeiHo8
沙发

我看到了满满的辐射感

3小时前
来自 iPhone SE
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mac0857
板凳
自从用了两款华为家用路由器,从此对华为的路由器反感!
3小时前
来自 威锋网页版
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手机锋友ss4q1kk
地板
我只看到价格不菲
3小时前
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PastYou911
4 楼

手机写着支持5g6g，路由是wifi6wifi6+，感觉都比友商牛逼

3小时前
来自 iPhone X
官方内部人员
5 楼
引用 @WeiHo8 的回复

我看到了满满的辐射感

亲，这边建议把你手机卡注销了，手机扔了，路由器关了，光猫摔了，电视砸了

3小时前
来自 iPhone XR
大型卡比兽
6 楼
点错了…以为华硕…告辞…
2小时前
来自 威锋网页版
l268078861
7 楼
引用 @mac0857 的回复
自从用了两款华为家用路由器,从此对华为的路由器反感!

此话怎讲

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Violier
8 楼
引用 @mac0857 的回复
自从用了两款华为家用路由器,从此对华为的路由器反感!

超烂

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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ben36
9 楼
以前用过一款hw的，打游戏不定时卡一下，下载不定时断一下，信号不定时来个突然中断，咨询售后：亲亲您重启一下就好啦
2小时前
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ben36
10 楼
后来换了款NETGEAR的，稳如狗（不是广告
2小时前
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