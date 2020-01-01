华为发布AX3无线路由：支持Wi-Fi 6+

今天上午华为通过线上的形式在国内发布 AX3 系列无线路由器，支持 Wi-Fi 6+，这也是全球首款 Wi-Fi 6+ 解决方案。全新的 AX3 系列路由包括两款产品：AX3 和 AX3 Pro。华为路由 AX3 系列搭载凌霄四核 1.4GHz CPU，支持 160MHz 大频宽，相比传统 WiFi 6 的 80MHz 频宽，近距离速度提升 1 倍，带来全球领先的 Wi-Fi 速率。注意，这款路由还可以兼容华为 Mate30 系列、华为 Mate20 系列、华为 MatePad系 列等支持 160MHz 大频宽的 Wi-Fi 5 设备。外形方面，AX3 系列采用简约风格设计，黑白两色，四根外置天线。性能方面，华为 AX3 系列路由器的无线速度可达 3000Mbps，针对中国家庭墙多壁厚的特点，能够实现多穿一堵墙。目前，AX3 系列路由器的价格尚未公布。目前市面上支持 Wi-Fi 6 的路由器不多，有需求的朋友可以多加关注。