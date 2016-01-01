Logic Pro X将要支持Live Loops功能？

苹果似乎正在为 Mac 用户准备新版 Logic Pro X 并让其支持 Live Loops 功能。事实证明该功能在 iPad 版的 Garageband 中很受欢迎，现在苹果希望将这种体验扩展到 Logic Pro 用户身上。一位 Reddit 用户（通过 MacRumors）指出，苹果的教育网站显示了运行 Logic Pro X 的 MacBook Pro 的图片。有趣的是，该图片的 Logic Pro X 界面似乎展示了 Mac 的 Logic Pro X 中的 Live Loops 功能。Live Loops 功能于 2016 年首次出现在 iPad 上，苹果称其为“一种全新的，直观的方式来创造令人赞叹的音乐”。Live Loops 包含各种苹果设计的循环模板，可通过独特的单元格和基于列表的设计来创建音乐。没有任何迹象表明苹果计划何时发布 Logic Pro X 的下一个版本。截至目前，苹果尚未从其教育网站上删除该图片。值得一提的是，苹果上周将 Final Cut Pro X 免费试用期从 30 天延长至 90 天。该公司还为 Logic Pro X 添加了新的免费试用选项，使用户可以试用该应用长达 90 天。你是 Logic Pro X 用户吗？ 你如何看待 Mac 上的 Live Loops 功能呢？