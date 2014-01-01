《纪念碑谷 2》在 App Store 外服开启限时免费
MarcusKei 发表于: 03-30 11:51:30
来自 威锋网页版
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国区暂时没有限免。
《纪念碑谷》系列是由 ustwo games 开发的以视错觉元素为主体的解谜游戏。在游戏中，玩家引导公主艾达在错视和不可能的几何物体构成的迷宫中行走，达到每个关卡的目的地。
《纪念碑谷》系列的第一部作品于 2014 年发行，凭借精美的美术和关卡设计斩获多项游戏大奖，并在当年获得了 Apple 设计奖和最佳 iPad 游戏提名。
《纪念碑谷 2》在保留前作精髓的基础上已经于 2017 年推出，这款精品游戏目前在 App Store 开启了限时免费优惠，但国区因为是由腾讯极光计划代理的，所以目前没有同步这一活动。如果你 App Store 外区帐号的话，不妨趁这次活动将其收入囊中。
《纪念碑谷》系列的第一部作品于 2014 年发行，凭借精美的美术和关卡设计斩获多项游戏大奖，并在当年获得了 Apple 设计奖和最佳 iPad 游戏提名。
《纪念碑谷 2》在保留前作精髓的基础上已经于 2017 年推出，这款精品游戏目前在 App Store 开启了限时免费优惠，但国区因为是由腾讯极光计划代理的，所以目前没有同步这一活动。如果你 App Store 外区帐号的话，不妨趁这次活动将其收入囊中。
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