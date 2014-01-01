《纪念碑谷 2》在 App Store 外服开启限时免费

MarcusKei 发表于: 03-30 11:51:30
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国区暂时没有限免。
《纪念碑谷》系列是由 ustwo games 开发的以视错觉元素为主体的解谜游戏。在游戏中，玩家引导公主艾达在错视和不可能的几何物体构成的迷宫中行走，达到每个关卡的目的地。

《纪念碑谷》系列的第一部作品于 2014 年发行，凭借精美的美术和关卡设计斩获多项游戏大奖，并在当年获得了 Apple 设计奖和最佳 iPad 游戏提名。
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《纪念碑谷 2》在保留前作精髓的基础上已经于 2017 年推出，这款精品游戏目前在 App Store 开启了限时免费优惠，但国区因为是由腾讯极光计划代理的，所以目前没有同步这一活动。如果你 App Store 外区帐号的话，不妨趁这次活动将其收入囊中。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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五可不行
沙发

好像玩过了

4小时前
来自 iPhone SE
herrchen
板凳

正好在家无聊可以玩下

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
anshengyang
地板

刚下了 是免费的

4小时前
来自 iPhone XS Max
Smobird
4 楼

某讯：免费？不可能的smile

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
宝宝爱喝水
5 楼
某讯赚了这么多好歹也大方一回呗。到现在也没给免了。
3小时前
来自 威锋网页版
Onesidepasses
6 楼

看到这个立马换美区号登录下载了

3小时前
来自 iPhone 11
Gg_辰
7 楼
港区也没有免费
2小时前
来自 威锋网页版
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Gg_辰
8 楼
引用 @Gg_辰 的回复
港区也没有免费
搞错了
2小时前
来自 威锋网页版
ZHU爺
9 楼

放心 国内腾讯代理 想都别想

1小时前
来自 iPhone 6S
Y2K_CIH
10 楼
是免费的刚刚下载了 谢谢
1小时前
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