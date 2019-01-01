印度因疫情封锁 iPhone XR生产受影响

据外媒报道，苹果的主要供应商富士康在钦奈生产 iPhone XR，但该地区现已受到印度方面对新冠病毒封锁的限制。富士康在印度钦奈的工厂生产的 iPhone XR 预计将被停止或至少受到严格限制。泰米尔纳德邦当地地区必须遵守该国的封锁程序，以防止冠状病毒传播。印度总理纳伦德拉·莫迪下令在周二午夜进行全国范围的封锁，该封锁将持续至至少 3 月 31 日。大金奈公司专员 G Prakash 告诉印度时报：“由于这是非常紧急的医疗事件，我们已经采取了这些严格措施。将由 30 个公司和警察联合小组进行巡查，以检查谁违反了这一规定。”经过数周的试运行，富士康自 2019 年 10 月以来一直在印度生产 iPhone XR，但据悉富士康也计划在印度钦奈生产 iPhone 11。据报道，iPhone XR 目前在全球智能手机销售中占据主导地位。尽管一直有消息称苹果计划在孟买的 Maker Maxity 购物中心开设一家零售店，但苹果目前在印度还没有直营店。