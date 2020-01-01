早高FENG：任天堂新专利引发好奇/Steam同时用户数再创新高

▎任天堂新专利暗示新机？

▎Steam同时在线用户再创新高

▎一加 8 三款颜色曝光

▎特斯拉部署世界最大电池系统

任天堂 Switch 目前可谓卖得火热，近日日本专利部门公布了一项任天堂申请的新专利。让人好奇的是，改专利使用的图片显示和目前任天堂的 Switch Lite 外观一致，专利申请文件中将该设备描述为“一台能玩游戏的电子计算机”。有网友猜测这可能是Lite的硬件升级款，就像NS的续航版一样。不过也有人指出这可能是 Switch Lite 的专利归档文件。由于疫情的原因，不少朋友选择了宅在家玩游戏。果不其然，在距离 Steam 创下同时在线人数 2200 万八天后，Steam的同时在线人数峰值来到了 2300 万再创新高。Steam 的在线人数在最近 2 个月内不断攀升，创造新的记录，这已经是近两个月以来，Steam 刷新的第 7 次记录了。消息显示一加将会在 4 月推出一加 8 系列新机，目前随着时间的临近，一加 8 的外观也逐渐被曝光，其中就包括了配色，近日知名爆料人士 Roland Quandt 就曝光了一加 8 外形，该机有三种配色：黑色、绿色和一种渐变色。一加8采用的是挖孔屏方案，屏幕尺寸为 6.55 英寸，分辨率为 FHD+，刷新率为 90Hz。值得注意的是，一加 8 采用的是双曲面 OLED 屏。特斯拉正准备在夏威夷的一个岛上部署一个世界上最大的电池系统，该电池系统包括 244 个 Megapack 巨型电池，这是特斯拉最新的巨型电池系统。在经历了很多传言和期待之后，特斯拉于去年推出了自己的“Megapack”巨型电池。根据特斯拉的说法，一个 Megapack 电池拥有高达 3 兆瓦小时的存储容量和 1.5 兆瓦小时的换流器。