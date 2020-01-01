DDR5内存今年有望出货：单条可达256GB

我们都知道现在不少手机的内存已经用上了 LPDDR5，电脑用户对于这种新标准自然也有需求，不过桌面版的 DDR5 内存目前尚未到来。但据外媒报道，2020 年已经有十几个 DDR5 实例在准备中，速率从 DDR5-4800 起跳，单条容量可达 256GB。目前 JEDEC 官方组织还没正式公布 DDR5 内存规范，但是三星、SK 海力士、美光三大 DRAM 芯片供应商早就研发出了 DDR5 内存芯片，不过他们的目标是2021年开始大规模量产出货。与DDR4内存相比，DDR5内存一大优势就是更快。不过 DDR5 今年出货也主要是针对服务器应用，在企业、云、服务器等行业最具吸引力。要正式商用的话，估计还得再等一段时间。