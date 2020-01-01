DDR5内存今年有望出货：单条可达256GB

乔纳森森森 发表于: 03-29 22:21:36
来自 威锋网页版
1600
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一条容量就顶几条DDR4，爽。
我们都知道现在不少手机的内存已经用上了 LPDDR5，电脑用户对于这种新标准自然也有需求，不过桌面版的 DDR5 内存目前尚未到来。
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但据外媒报道，2020 年已经有十几个 DDR5 实例在准备中，速率从 DDR5-4800 起跳，单条容量可达 256GB。

目前 JEDEC 官方组织还没正式公布 DDR5 内存规范，但是三星、SK 海力士、美光三大 DRAM 芯片供应商早就研发出了 DDR5 内存芯片，不过他们的目标是2021年开始大规模量产出货。与DDR4内存相比，DDR5内存一大优势就是更快。
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不过 DDR5 今年出货也主要是针对服务器应用，在企业、云、服务器等行业最具吸引力。要正式商用的话，估计还得再等一段时间。
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小网友一号
沙发
一条价格就是好就好r4的价格，爽！
昨天 22:33
来自 威锋网页版
害羞的小天使
板凳

价格也是好几个4代的价格

昨天 22:54
来自 iPhone XS
Smobird
地板

smile插满插满

昨天 23:40
来自 iPhone 11 Pro Max
同九年汝何秀
4 楼

以后系统直接装在内存里？

50分钟前
来自 iPhone XS