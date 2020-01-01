想体验苹果新品：目前只有大中华区提供

3 月中旬，苹果宣布关闭大中华区外的所有 Apple Store，至于何时重新营业目前依然未知。由于新冠病毒在国外迅速传播，苹果也不得不在线上开起了发布会，并推出了 iPad Pro、MacBook Air、Mac mini 等新品。苹果新品发售当天，Apple Store 一般都会上架新品真机供顾客体验，但考虑到目前的情况，大中华区的零售店也就成为了唯一能够体验到新品的 Apple Store。当然，在国内的一些授权店中也可以很快地体验到新品。除了货架上新之外，大中华区的零售店内也挂上了各款新品最新的宣传海报以及新式的艺术墙。大中华区的零售店包括中国内地、中国澳门、中国香港以及中国台湾的店铺。如果想体验新品的话，进入零售店之前需要先检测体温，苹果零售店店员可能会根据情况来控制人流量。