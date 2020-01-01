想体验苹果新品：目前只有大中华区提供

乔纳森森森 发表于: 03-29 21:34:01
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进店之前依然需要做好防疫措施。
3 月中旬，苹果宣布关闭大中华区外的所有 Apple Store，至于何时重新营业目前依然未知。
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由于新冠病毒在国外迅速传播，苹果也不得不在线上开起了发布会，并推出了 iPad Pro、MacBook Air、Mac mini 等新品。苹果新品发售当天，Apple Store 一般都会上架新品真机供顾客体验，但考虑到目前的情况，大中华区的零售店也就成为了唯一能够体验到新品的 Apple Store。当然，在国内的一些授权店中也可以很快地体验到新品。
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除了货架上新之外，大中华区的零售店内也挂上了各款新品最新的宣传海报以及新式的艺术墙。大中华区的零售店包括中国内地、中国澳门、中国香港以及中国台湾的店铺。

如果想体验新品的话，进入零售店之前需要先检测体温，苹果零售店店员可能会根据情况来控制人流量。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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源子君
沙发

现在怎么样了

昨天 22:05
来自 iPhone 11 Pro Max
薛之谦1
板凳

😂

昨天 22:28
来自 iPhone XR
lpf60701
地板

为了体验，冒险不值得，人来人往，摸来摸去的，容易感染

昨天 22:29
来自 iPhone 11
曾梦俊贤
4 楼
新款iPadPro不错！
昨天 22:42
来自 威锋网页版
凤晓飞扬
5 楼

不敢去啊

昨天 23:29
来自 iPhone XS Max
黑耀尤里西斯
6 楼

也没看到新pro键盘啊

59分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
yiyisyt
7 楼

macbook pro还更不更新了！！

31分钟前
来自 iPhone XR