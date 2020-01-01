魅族17系列相机配置曝光：后置四摄？

乔纳森森森 发表于: 03-29 18:11:27
来自 威锋网页版
1591
7
只看作者
压力来到了魅族这边。
昨天晚上有网友曝光了疑似魅族新机 17 系列相机的水印照片，从照片中可以看出，魅族17系列新机将包含两款机型：魅族 17 和魅族 17 Pro。
image
目前已知两款新机均支持 5G 网络，而水印曝光的信息更让人有理由相信这是一款后置四个摄像头以上的手机，在图片中的手机名称上方，共有 5 个圆形的图标，应该是摄像头的形状。这 5 个圆形图标中有 4 个是空心的，有 1 个是中间带着圆点的。一部分网友看到该图片后，猜测魅族 17 系列仅配备了四枚摄像头，中间带圆点的图标应该是闪光灯，并不是摄像头。

作为魅族今年的首款旗舰机型，魅族 17 系列承载着不少人的期待，尤其是考虑到在一众大厂已经发布新机后，魅族又会交出一份怎样的答卷？
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
youeryuan
沙发

一张图贴几个字，叫魅族17，小编你吃屎啊

3小时前
来自 iPhone 8
zhao807699361
板凳

一直以为魅族已经倒了

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
一颗小苹果
地板

还有魅族这个品牌的吗

2小时前
来自 iPhone 8
查看1条回复
B毛是自然卷
4 楼
魅族系统在国产中还是不错的。
2小时前
来自 威锋网页版
薛之谦1
5 楼

为啥这么多的安卓？？我来错论坛了？？

2小时前
来自 iPhone XR
zarakk
6 楼

最佩服的就是魅族了

1小时前
来自 iPhone 11
尘世浮华
7 楼
引用 @一颗小苹果 的回复

还有魅族这个品牌的吗

你见识有点少了

57分钟前
来自 iPhone XR