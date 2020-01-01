魅族17系列相机配置曝光：后置四摄？

昨天晚上有网友曝光了疑似魅族新机 17 系列相机的水印照片，从照片中可以看出，魅族17系列新机将包含两款机型：魅族 17 和魅族 17 Pro。目前已知两款新机均支持 5G 网络，而水印曝光的信息更让人有理由相信这是一款后置四个摄像头以上的手机，在图片中的手机名称上方，共有 5 个圆形的图标，应该是摄像头的形状。这 5 个圆形图标中有 4 个是空心的，有 1 个是中间带着圆点的。一部分网友看到该图片后，猜测魅族 17 系列仅配备了四枚摄像头，中间带圆点的图标应该是闪光灯，并不是摄像头。作为魅族今年的首款旗舰机型，魅族 17 系列承载着不少人的期待，尤其是考虑到在一众大厂已经发布新机后，魅族又会交出一份怎样的答卷？