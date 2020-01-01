一加8新款中端机型或命名为一加Z

在国产厂商几乎都推出了今年上半年的旗舰机型之后，一加希望做上半年的压轴者。据闻一加将会在 4 月发布一加 8 系列，包括三款手机，其中一款可能瞄准中端市场。一加一直以来都主打旗舰配置的机型，但这并不是一加第一次试水中端市场，一加 X 就是第一款。原来有报道指出一加可能会使用一加 8 Lite 的名字，但消息人士 Max Weinbach 和 Ishan Agarwal 双双透露最终有望使用一加 Z 的命名。据闻一加 Z 正面是 6.4 英寸中央挖孔直屏，1080P 分辨率+90Hz 刷新率，背部为矩形三摄，据说组合是 4800 万主摄+1600 万+1200 万，电池容量 4000mAh，支持 30W 快充。一加 Z 可能搭载联发科天机 1000 或者骁龙 765G，欧洲定价 400 欧元左右。再次瞄准中端市场的一加，这次能否取得成功呢？