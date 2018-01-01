配音演员意外剧透《GTA6》：何时官宣呢？

游戏《GTA》系列无疑是个神奇的存在，皆因其作品往往都能够称霸榜单，即便是已经发行很多年了，但《GTA5》依然经常出现在各大游戏榜单中。不过《GTA5》越火爆，玩家就越忧心，因为他们经常会问：《GTA6》到底什么时候发布。近日，一名配音演员意外透露了《GTA6》的存在，引起玩家热议。据悉，该配音演员名为 Jorge Consejo，最近在个人履历中更新了信息，显示其在2018年曾参与《GTA6》的配音工作，为游戏中的“墨西哥人”进行了配音。由于关心的人实在太多，对此 Jorge Consejo 在推特上回复称：“由于合同规定，有时我无法对某些项目发表评论。”（这似乎是一种默认）种种迹象表明，《GTA6》的开发工作早已开始，至于何时才会官方宣布，就不得而知了。