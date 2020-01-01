缓解宽带压力：欧美PlayStation Network降速

由于疫情的关系大多数的人都选择了尽可能地留在家中，不过这一选择也造成了欧美许多地方的网络出现了拥堵的情况，为了缓解这一问题，包括 YouTube 和 Netflix 等内容提供商都宣布在欧美进行限速或降低视频质量。近日索尼也加入到了这一阵营当中，为缓解网络带宽压力索尼宣布下调美国和欧洲市场的 PlayStation Network 速度。这意味着该地区的玩家下载游戏又或者是联网对战时的速度可能会受到影响。PlayStation 在官方博文中更新写道：“更新：自今天开始，我们将会对美国采取类似的降速措施，在疫情期间我们将会采取适当的措施来确保网络的稳定。在这个艰难时期，我们很荣幸的能够为社区和娱乐贡献自己的力量。再次感谢你们的支持和耐心等待，感谢你们是 PlayStation 社区的议员。请留在家中并保持安全。”最后，希望欧美玩家保持耐心，理解万岁。