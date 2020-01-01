媒体人如何在家工作：两iPhone一iPad Pro

疫情期间我们已经看到有不少电视节目主持人在家中作业，近日 NBC Today 节目主持人阿尔·罗克（Al Roker）就晒出了自己的远程办公环境。在昨天的 Instagram 中，罗克展示了他在家中后院的直播设备。在图片中，可以看到他所说的 iPhone 11 Pro 正在使用 LiveU（LiveU 是一个实时视频传输和流媒体平台，很早的时候 NBC 就已经开始使用这款程序）将其视频提要传输到 Today 工作室。另一部 iPhone（似乎是较旧的型号）正用于返回提要。对于音频部分，他正在使用搭配 iRig 接口的森海塞尔麦克风，该接口使该麦克风适合与 iPhone、iPad、Mac或Android设备一起使用。对于光线，罗克正在使用看起来很标准的 LED 灯板。他还在提词提示器中使用了 iPad Pro 和智能键盘夹配对。尽管有许多用于 iPad 的提词提示器应用，但他似乎正在使用与其节目共同主持人绑定在一起的应用。