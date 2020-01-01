媒体人如何在家工作：两iPhone一iPad Pro
乔纳森森森 发表于: 03-29 11:28:58
来自 威锋网页版
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临时配置，只能这样了。
疫情期间我们已经看到有不少电视节目主持人在家中作业，近日 NBC Today 节目主持人阿尔·罗克（Al Roker）就晒出了自己的远程办公环境。
在昨天的 Instagram 中，罗克展示了他在家中后院的直播设备。在图片中，可以看到他所说的 iPhone 11 Pro 正在使用 LiveU（LiveU 是一个实时视频传输和流媒体平台，很早的时候 NBC 就已经开始使用这款程序）将其视频提要传输到 Today 工作室。另一部 iPhone（似乎是较旧的型号）正用于返回提要。
对于音频部分，他正在使用搭配 iRig 接口的森海塞尔麦克风，该接口使该麦克风适合与 iPhone、iPad、Mac或Android设备一起使用。对于光线，罗克正在使用看起来很标准的 LED 灯板。
他还在提词提示器中使用了 iPad Pro 和智能键盘夹配对。尽管有许多用于 iPad 的提词提示器应用，但他似乎正在使用与其节目共同主持人绑定在一起的应用。
在昨天的 Instagram 中，罗克展示了他在家中后院的直播设备。在图片中，可以看到他所说的 iPhone 11 Pro 正在使用 LiveU（LiveU 是一个实时视频传输和流媒体平台，很早的时候 NBC 就已经开始使用这款程序）将其视频提要传输到 Today 工作室。另一部 iPhone（似乎是较旧的型号）正用于返回提要。
对于音频部分，他正在使用搭配 iRig 接口的森海塞尔麦克风，该接口使该麦克风适合与 iPhone、iPad、Mac或Android设备一起使用。对于光线，罗克正在使用看起来很标准的 LED 灯板。
他还在提词提示器中使用了 iPad Pro 和智能键盘夹配对。尽管有许多用于 iPad 的提词提示器应用，但他似乎正在使用与其节目共同主持人绑定在一起的应用。
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