iFixit拆解新iPad Pro：一次小幅度升级

和此前媒体披露的一样，拆解团队 iFixit 发现 2020 款 iPad Pro 的大部分内部部件与 2018 款型号相同，这次的升级是小幅度的。新款 iPad Pro 内部最引人注目的新功能是 LiDAR 扫描仪，它可以测量与五米外周围物体的距离，并可以通过这个部件增强AR的体验。iFixit 还研究了新的 A12Z 仿生芯片，该芯片包含八核 GPU，增强的散热架构以及经过调整后的性能控制器。A12Z 包含了 6GB 的运行内存。据外媒本周早些时候的报道，A12Z 芯片本质上是重新命名的 A12X 芯片，只不过启用了额外的 GPU 内核。USB-C 端口仍然是模块化的，可以独立更换，但是粘合剂几乎可以固定所有位置，因此维修起来更加困难。总体而言，由于该设备的“复杂性”，2020 款的 iPad Pro 在iFixit的可维修性得分为 3 分（总分 10 分），这与 2018 年的型号是相同的。