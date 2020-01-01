iFixit拆解新iPad Pro：一次小幅度升级

乔纳森森森 发表于: 03-29 11:13:32
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也有媒体称之为过渡机型。
和此前媒体披露的一样，拆解团队 iFixit 发现 2020 款 iPad Pro 的大部分内部部件与 2018 款型号相同，这次的升级是小幅度的。
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新款 iPad Pro 内部最引人注目的新功能是 LiDAR 扫描仪，它可以测量与五米外周围物体的距离，并可以通过这个部件增强AR的体验。

iFixit 还研究了新的 A12Z 仿生芯片，该芯片包含八核 GPU，增强的散热架构以及经过调整后的性能控制器。A12Z 包含了 6GB 的运行内存。据外媒本周早些时候的报道，A12Z 芯片本质上是重新命名的 A12X 芯片，只不过启用了额外的 GPU 内核。

USB-C 端口仍然是模块化的，可以独立更换，但是粘合剂几乎可以固定所有位置，因此维修起来更加困难。

总体而言，由于该设备的“复杂性”，2020 款的 iPad Pro 在iFixit的可维修性得分为 3 分（总分 10 分），这与 2018 年的型号是相同的。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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lpf60701
沙发
12年的NEW IPAD，基本也是用的前一年CPU，然后12年底又有IPAD4了，A6X芯片，今年会不会也这样更新？
1小时前
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kxw415
板凳
引用 @lpf60701 的回复
12年的NEW IPAD，基本也是用的前一年CPU，然后12年底又有IPAD4了，A6X芯片，今年会不会也这样更新？

那次更新最主要的原因其实是a5x根本带不动那块高分屏，另外就是为了统一lighting接口，现在这些情况早已不存在。

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
lpf60701
地板
引用 @kxw415 的回复

那次更新最主要的原因其实是a5x根本带不动那块高分屏，另外就是为了统一lighting接口，现在这些情况早已不存在。

这个我知道，为毛不更新A13X呢？CPU芯片缺货吗？还是故意挤牙膏
57分钟前
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kxw415
4 楼
引用 @lpf60701 的回复
这个我知道，为毛不更新A13X呢？CPU芯片缺货吗？还是故意挤牙膏

说句实话，苹果从a11-a13架构基本上没变，就是靠着制程更新拉高频率来提高性能，即使是a13x也不可能有太大的性能提升。a12x已经是4+4结构，除非苹果能搞出个6+6，否则在制程没有提升的情况下性能提升微乎其微。

52分钟前
来自 iPhone 8 Plus
yaxiyaoda
5 楼
引用 @lpf60701 的回复
这个我知道，为毛不更新A13X呢？CPU芯片缺货吗？还是故意挤牙膏

估计是因为本来A12X的性能就已经绝对够用了，重新设计一个A13X芯片意义不大。或者当时A12X性能提升这么大的一个动因就是想用两代，所以可能A14X才是期待中的大升级。

10分钟前
来自 iPhone XS Max
行先知先
6 楼

估计也只有苹果能这么做

8分钟前
来自 iPhone 6S Plus