疫情当下：苹果供应商状况各不相同

中国向苹果提供设备和组件的大多数工厂都已经恢复了生产，但据说苹果供应商担心当前的 iPhone 型号和预计在秋季推出的新款 iPhone 的需求量不会太大。据路透社报道，苹果一家主要供应公司之一的高管表示，截至 3 月底的季度订单可能比去年下降 18％。该官员也表示，新的 5G iPhone 的生产也已推迟，但官方表示 iPhone 仍可能按计划推出。苹果的一家屏幕供应商原本计划向苹果发货 7000 万份“ iPhone”屏幕，但该公司正在考虑将该目标下调至 5800 万份，同时考虑减少其在越南生产线的劳动力。马来西亚（目前面临停工）的一家供应商表示，由于持续的供应链中断，情况“每天都在变化”。但是，一些供应商并不期望需求下降。一家“ iPhone”传感器供应商告诉路透社，当前季度好于去年，第二季度的出货量也可能会更高。消息人士说：“我们仍在按照给出的预测进行生产。”