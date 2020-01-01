Fitbit Charge 4将支持GPS功能

说起手环，Fitbit 肯定在这个市场上占有一席之地，近日 Fitbit 即将发布的 Fitbit Charge 4 健身追踪器的不少功能都已经在网上曝光了。如果你熟悉 Fitbit Charge 系列产品，则应该清楚地知道其前三代版本缺少的最重要功能是内置的 GPS 芯片。幸运的是，对于那些希望准确地跟踪自己的跑步而又不用花大价钱购买功能完备的智能手表，也不希望随身携带手机的人们来说，第四代产品看起来还是很“香”的。除了不受限制的 GPS 连接性能之外，Fitbit Charge 4 还将配备心率监测器，睡眠跟踪功能，OLED 显示屏和防水设计 。说到设计，在这方面似乎几乎没有变化，基本上和之前产品类似。就像 Fitbit Charge 3 一样，Charge 4 预计将提供标准版和“特别”版，后者将在公司专有平台上为支付功能增加 NFC。如果你喜欢在锻炼时听音乐，只要通过蓝牙将可穿戴设备同步到手机上，Fitbit Charge 4 和 Charge 4 特别版都可以让你流式传输喜欢的音乐内容。据称，Charge 4 的价格为 149 欧元，而 Fitbit Charge 4 特别版的价格则为 169 欧元。